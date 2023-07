Com crescimento dos crimes digitais, casos de estelionato disparam no Brasil e chegam a 1,8 milhão em 2022

O Brasil registrou uma média de 208 golpes por hora ao longo de 2022. O dado faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado nesta quinta-feira, 20. O anuário aponta para um grande crescimento no número de registros de estelionato, que chegaram a 1.819.409 casos em 2022 – com média de 3,5 casos por minuto -, aumento de 326,3% em relação a 2018. Na época, foram registrados 426,799 casos. São Paulo concentra mais de um terço das ocorrências de estelionato, com 638 mil casos. Dentre as principais práticas que impulsionaram os números, está o chamado “Gople do Pix“. Ainda no campo digital, o anuário aponta para a ocorrência de 200.322 fraudes eletrônicas, que ocorrem quando o criminoso usa tecnologias da informação para cometer fraudes. Por fim, foram registrados 147 casos diários de stalking em média ao longo de 2022. O crime de stalking acontece quando um indivíduo persegue alguém de forma reiterada por qualquer meio e ameaça sua integridade física ou psicológica, perturbando sua liberdade e privacidade. Ao longo do ano, o total de casos foi de 53.918. “Em relação aos crimes virtuais, sem dúvida estes têm crescido em número de casos. Independente disso, tenho certeza de que a subnotificação ainda é muito grande e que, aqui também, o aumento de registros é bem-vindo. Só tirando estes crimes da invisibilidade é que poderemos de fato enfrentá-los”, diz Luciana Temer, advogada, professora de direito e presidente do Instituto Liberta, que participou do anuário.

