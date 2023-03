Com empate no Ba-Vi, Vitória sofre 3ª eliminação em uma semana

O Vitória sofreu sua terceira eliminação na temporada, em apenas uma semana. Depois de cair no Campeonato Baiano e na Copa do Brasil, foi a vez do Leão se despedir de forma precoce da Copa do Nordeste. O adeus foi sacramentado no clássico contra o Bahia, com o empate em 1×1 na Arena Fonte Nova.

O resultado fez o rubro-negro perder as chances matemáticas de avançar, ainda que faltem mais duas rodadas do regional a serem disputadas. Isso porque o Vitória passa a somar somente três pontos. Mesmo que ganhe as duas rodadas finais, chegaria aos nove pontos – e não conseguiria alcançar os 10 do 4º colocado, que hoje é o CRB.

“Não era o resultado que queríamos. Claro que a gente acreditava na classificação, o grupo todo. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, pela qualidade do time adversário. Mas a gente se impôs. Propomos o jogo quando tivemos oportunidade”, lamentou o goleiro Lucas Arcanjo.

O primeiro baque veio no domingo passado (26), quando o Leão caiu na fase de grupos do Baianão, pela quinta vez seguida. O time já havia entrado em campo em uma situação delicada, mas não conseguiu nem fazer sua parte: apenas empatou sem gols com o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, pela rodada derradeira.

O resultado fez o Vitória encerrar sua participação em 6º no estadual, sua pior colocação nos últimos cinco anos. Nos quatro anos anteriores, a equipe havia terminado em 5º.

No jogo seguinte, na última quarta-feira (1º), mais uma eliminação: na primeira fase da Copa do Brasil. O Leão atuou contra o Nova Iguaçu como visitante, mas tinha a vantagem do empate. Só que pouco fez no duelo e acabou derrotado por 2×0.

Vale lembrar que o clube não tem participação garantida no mata-mata nacional no ano que vem, por causa da queda precoce no Baianão. A única chance de classificação que resta é se for campeão da Série B. A estreia na Segundona está programada para a semana do dia 15 de abril, quando o Vitória recebe a Ponte Preta no Barradão.

Apesar de não ter mais chances de classificação, o Leão ainda tem tabela a cumprir na Copa do Nordeste. Na quarta-feira (8), às 21h30, o time encara o Ceará em casa. A despedida do regional está marcada para o dia 22, contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba.

“Agora é jogar as próximas duas partidas que faltam, para poder encaixar o time e fazer uma excelente Série B”, disse Arcanjo.