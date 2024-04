Com Lula, Impa lança curso de graduação com melhores das olimpíadas de matemática e física

Foto: Ricardo Stuckert/PR

Lula e Paes durante a cerimônia de lançamento do IMPA Tech, no Rio, nesta terça (3) 02 de abril de 2024 | 14:49

O Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) lançou nesta terça-feira (2), no Rio de Janeiro, o Impa Tech, graduação especializada em tecnologia e inovação, em solenidade com a presença do presidente Lula (PT).

Fundado em 1952, o Impa é uma unidade de ensino de referência em matemática financiada pelos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O recém-lançado Impa Tech planeja formar profissionais especializados para o mercado de trabalho das ciências da informação e tecnologia.

O curso terá duração de quatro anos, com duas etapas. Na primeira, os estudantes serão matriculados em um ciclo básico de um ano e meio. Depois, poderão escolher entre quatro ênfases, matemática, ciência da computação, ciência de dados e física. O curso é gratuito e terá alojamento para maiores de 18 anos.

No discurso, Lula defendeu investimentos em educação superior: “Queremos que nossos jovens sejam mestres aqui, doutores aqui, porque o Brasil quer deixar de ser um país pobre. Nós seremos do tamanho da nossa capacidade de governar, do tamanho do nosso sonho.”

O curso foi lançado na zona portuária, em um galpão batizado pela prefeitura de Porto Maravalley. A proposta do espaço, cujas obras ainda estão em andamento, é ser sede de empresas consolidadas de tecnologia e startups, além de abrigar o Impa Tech.

O nome é uma derivação do Porto Maravilha, projeto de habitação e revitalização iniciado em 2011, na segunda gestão do prefeito Eduardo Paes (PSD) com apoio do governo federal. O Porto Maravilha não avançou como o esperado por impasses nos repasses da Caixa Econômica Federal para a prefeitura.

“Queremos nos tornar a capital da inovação na América Latina”, disse o prefeito. “Esperamos que a garantia de custeio feita pelo governo federal possa ser incrementada pelos ricos brasileiros, investindo nessa molecada que vem de todos os cantos do Brasil.”

O programa de mestrado e doutorado do Impa é renomado. De lá saiu o matemático Artur Avila, que em 2014, aos 35 anos, recebeu a Medalha Fields, popularmente conhecida como o “Nobel da Matemática”. Ele foi o primeiro ganhador da América Latina.

A aula inaugural do Impa Tech acontece na quarta-feira (3). O processo seletivo para a primeira turma, formada por jovens de diferentes estados do país, destinou 80% das vagas para cem estudantes com os melhores desempenhos em diferentes olimpíadas do conhecimento, como a Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Física.

Yuri Eiras, Folhapress

