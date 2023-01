Com Lula, primeira mulher presidente do BB assume o cargo nesta 2ª

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou, nesta segunda-feira (16/1), a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Paula Gomes Medeiros. É a primeira mulher a exercer o cargo.

Tarciana assume a função no lugar de Fausto de Andrade Ribeiro, exonerado também nesta segunda. Ambos os movimentos estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

Veja:

A posse de Tarciana terá a presença do presidente Lula. A cerimônia está prevista para as 18h no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Primeira mulher no comando do Banco do BrasilTarciana Medeiros, de 44 anos, era gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Físicas do Banco do Brasil desde 2019. Ela trabalha no banco há mais de 20 anos, desde 2000, e será a primeira mulher a ocupar o posto em 214 anos de história do BB.

Tarciana é bacharel em administração de empresas e pós-graduada em administração, negócios e marketing e em liderança, inovação e gestão.

Tarciana assumiu o primeiro cargo de gestão no banco em 2002. Desde o ano passado, ela é executiva na Diretoria de Clientes PF e MPE e na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes, na qual é responsável pelo B-Commerce da instituição.

Durante uma década, exerceu diversas funções no banco, em agências e superintendências nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Ela foi responsável por desenvolver estratégias para distribuição de produtos ligados aos mercados de pessoas físicas e agronegócios.

Entre 2013 e 2018, Tarciana esteve à frente da Superintendência Comercial da BB Seguros. Em 2018, assumiu como executiva na Diretoria de Empréstimos e Financiamentos. Ela também atuou na implementação de ações de assistência aos clientes para prorrogação de operações de crédito durante a pandemia da Covid-19