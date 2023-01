Com parceria inédita, Bloco do Caos lança EP e DVD; saiba detalhes

Depois do sucesso de de “Na trilha do Bloco #1: Boiçucanga”, lançado em 2018, o Bloco do Caos decidiu repaginar o projeto e desta vez aposta em grandes parcerias femininas do reggae em “Na trilha do Bloco com elas”.

O EP e DVD começa a ser lançado nesta sexta-feira (20) com o single “Caminhada” que conta com a participação de Bells, artista nova da cena do reggae mas que vem se destacando pelo seu estilo e suas músicas já lançadas.

Composta por Alê Cazarotto, Renato Frei e Bells, a faixa fala sobre trilhar o próprio caminho, por mais árduo que ele seja. “A caminhada é longa mas é minha”, canta o refrão. Num arranjo que mistura o acústico com o beat eletrônico, temos reggae e lo-fi coexistindo, com pitadas de hip-hop.

A banda define a música como “leve, acústica, goodvibes, intimista e reflexiva, como promete ser todo o projeto”.

“Um dos intuitos do projeto é dar notoriedade e visibilidade para a força e o talento da mulher brasileira regueira, conectar o público com a arquitetura da cidade de São Paulo e também mostrar o lado reggae mais leve da banda, realizando tudo isso de forma harmônica e sutil, buscando um alcance mais amplo no mercado fonográfico”, explica Alê Cazarotto, vocalista do Bloco.

Com cinco singles inéditos em áudio e vídeo, todos com participações femininas que despontam no cenário do reggae nacional, o “Na Trilha do Bloco com Elas” é um mini DVD Acústico produzido pela Plural Brother Filmes, parceiros de longa data da banda, e dirigido por Rodrigo Rímoli.

A produção musical ficou por conta de Alê Cazarotto e Renato Frei, ambos integrantes do Bloco do Caos. A mixagem e masterização ficou por conta de Fábio Chapa do Chapa Music Estúdio.

Além da música, o DVD contará com 5 entrevistas das participantes em formato de podcast, contando um pouco sobre sua trajetória, dificuldades e outros assuntos com o objetivo de motivar outras mulheres do reggae.