Com policiamento reforçado, ônibus voltam ao final de linha de Tancredo Neves

Com o policiamento reforçado, os ônibus voltaram a circular até o final de linha de Tancredo Neves na manhã desta quinta-feira (13). Viaturas estão no local para garantir a segurança.

O policiamento está reforçado no bairro desde a noite de terça-feira (11). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), além do patrulhamento das Companhias Independentes do Comando Regional de Policiamento Central, também participam da ação unidades especializadas da Polícia Militar. No total, cerca de 160 policiais atuam na região.

Reféns

Quatro moradores foram feitos reféns na localidade da Semente nessa quarta (12). Eles foram liberados e quatro criminosos acabaram presos, no final da tarde, por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Rondesp Central.

O caso aconteceu na localidade da Semente, no bairro de Tancredo Neves, após os traficantes perceberam a presença policial durante a Operação Intensificação e invadirem uma casa com quatro ocupantes, entre eles uma criança de 6 anos e uma idosa.

Desde a semana passada, o clima é de tensão no bairro, devido ao conflito entre facções criminosas.