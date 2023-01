Com retorno de Marta, Pia convoca Brasil para Torneio She Believes

A técnica Pia Sundhage convocou, nesta terça-feira (31), a seleção brasileira feminina para o Torneio She Believes, competição amistosa que será disputada entre 16 e 22 de fevereiro nos Estados Unidos. O destaque é o retorno de Marta. A meia-atacante está recuperada de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida em março do ano passado.

“A Marta está pronta na parte física. Fez todos os testes. Ela é bem competitiva, como todos sabem. Sobre o [ritmo de] jogo, nem tanto, então vamos tomar cuidado para nos certificar que ela sinta o jogo e tenha chance de jogar novamente em seu nível mais alto. Estou muito feliz, porque ela é um modelo de comportamento, técnica e leitura de jogo. Precisamos ser inteligentes. Ela não atua há alguns meses”, disse Pia em entrevista coletiva.

Marta não joga desde que sofreu a lesão no joelho, em 26 de março do ano passado, na derrota do Orlando Pride, time que defende nos EUA, para o North Carolina Courage, por 1 a 0. A camisa 10 esteve em campo por apenas 31 minutos. A contusão a levou a ser cortada dos amistosos que o Brasil fez na Espanha, em abril, contra as donas da casa e a Hungria. A atacante Gabi Portilho, do Corinthians, foi então chamada para o lugar da craque de 36 anos.

O Timão, aliás, é a equipe com mais representantes na lista divulgada por Pia: quatro. Foram convocadas a goleira Lelê, a zagueira Tarciane e as laterais Yasmin e Tamires. Destaque também para a presença de seis jogadoras que, além de Marta, atuam na liga norte-americana: a lateral Bruninha (NY/NJ Gotham), as meias Ary Borges (Racing Louisville), Júlia Bianchi (Chicago Red Stars) e Kerolin (North Carolina Courage) e as atacantes Debinha (Kansas FC) e Adriana (Orlando Pride).

Além do Brasil e dos EUA, o She Believes terá a participação de Canadá e Japão. Os quatro participantes estão classificados para a Copa do Mundo da modalidade, que será disputada entre julho e agosto deste ano na Austrália e na Nova Zelândia.

A estreia das brasileiras no torneio amistoso será no dia 16 de fevereiro, a partir das 18h (horário de Brasília), contra as japonesas no Exploria Stadium, em Orlando. Três dias depois, no Geodis Park, em Nashville, às 20h30, as adversárias serão as canadenses, medalhistas de ouro na Olimpíada de Tóquio (Japão). A participação terminará no dia 22, novamente às 20h30, diante das anfitriãs, atuais campeãs mundiais, no Toyota Stadium, em Frisco.

As convocadas

Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária)

Defensoras: Bruninha (NJ/NY Gotham-EUA), Tainara (Bayern de Munique-ALE), Rafaelle (Arsenal-ING), Kathellen (Real Madrid-ESP), Lauren (Madrid CFF-ESP), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians) e Tamires (Corinthians).

Meias e atacantes: Adriana (Orlando Pride-EUA), Marta (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville-EUA), Ana Vitória (Benfica-POR), Nycole Raysla (Benfica-POR), Júlia Bianchi (Chicago Red Stars-EUA), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelona-ESP), Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP), Debinha (Kansas FC-EUA) e Ludmila (Atlético de Madrid-ESP).