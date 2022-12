Comandante da PMDF garante segurança na posse: “Tragam as famílias”

Confirmado como comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em mais um início de gestão do governo Ibaneis Rocha (MDB), o coronel Fábio Augusto Vieira vivenciará um fim de semana marcante para a história do país. O oficial mobilizou todo efetivo disponível para as festividades de ano-novo e solenidades de posse, tanto do GDF quanto da Presidência da República.

Apesar de a capital federal ter sido alvo de atos violentos e até mesmo ameaças de atentados terroristas, Viera garantiu, em entrevista exclusiva à coluna Na Mira, que a PMDF, em conjunto com órgãos dos governos federal e do DF, a PM é capaz de garantir a segurança necessária para que brasilienses, turistas e autoridades aproveitem os eventos com tranquilidade.

“Estaremos com 100% do efetivo da Polícia Militar desde o dia 30. Teremos a posse do governo federal, do governo local, além de shows e eventos que fazem parte do protocolo. Além da PM, já está prevista a atuação integrada das forças de segurança do DF. Estaremos também utilizando o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) com a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Força Nacional. A população pode ficar tranquila, o local estará seguro. Nós não teremos problema”, afirmou.

Para evitar atos de vandalismo, como o que ocorreu no último dia 12 de dezembro, e possíveis atentados terroristas, a PM contará com o uso de drones e aeronaves que irão auxiliar equipes de inteligência das polícias. Militares também estarão infiltrados em meio ao público. A corporação vai mobilizar, ainda, tropas especializadas como o choque, cavalaria, operações aéreas, policiamento com cães e operações especiais.

Confira a entrevista:

“As famílias podem levar as crianças para acompanhar a festa e presenciar a posse. Recomendamos apenas que evitem estacionar próximo ao local, porque existe uma expectativa de público de 300 mil pessoas. A PM recomenda que as pessoas deem preferência ao transporte coletivo, táxi e carros por aplicativos”, orientou.

O comandante-geral também ressaltou que, apesar das festividades no centro das Brasília, as regiões administrativas não serão negligenciadas e contarão com a presença de militares. “A cidade precisa continuar segura”, destacou.

Atos de vandalismoA conduta da PMDF nos ataques ocorridos em 12 de dezembro foi duramente criticada por nenhum suspeito ter sido preso, apontado de envolvimento na tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e a depredação da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), na Asa Norte. Uma rastro de destruição foi deixado nas ruas da capital Federal, com dezenas de veículos destruídos, incendiados e patrimônios, públicos e privados, danificados. Sobre a atuação das tropas, o comandante-geral explicou que a premissa inicial da corporação, naquele momento, era “preservar vidas” e “restabelecer a ordem”.

“A gente procurou fazer tudo que era possível. Empregamos, de forma doutrinária, a tropa no terreno visando recuperar e restabelecer a ordem no Setor Hoteleiro Norte. Constatamos que pudemos preservar milhares de vidas, pessoas que estavam frequentando o local naquele momento. Não foi nada fora da doutrina”, assegurou.

Sobre denuncias de omissão de alguns policiais, que observavam as depredações, sem agir, o oficial explicou que há procedimentos na corregedoria para apurar o que de fato ocorreu.