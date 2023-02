Comandante do Exército que citou vitória “indesejada” de Lula era visto como próximo de Bolsonaro

O comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, é apontado por aliados de Bolsonaro como um militar próximo do ex-presidente. Esta semana, Ribeiro Paiva teve um áudio divulgado pelo podcast Roteirices no qual classifica a vitória de Lula como “indesejada”.

A aproximação de Ribeiro Paiva com o governo Lula, após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, surpreendeu aliados de Bolsonaro. Segundo eles, o general costumava se reunir com o então presidente quanto este se hospedava em São Paulo. Pessoas próximas a Ribeiro Paiva minimizam os encontros e dizem se tratar de relação protocolar.

No áudio do comandante divulgado pelo Roteirices, gravado escondido após os atos de 8 de janeiro, disse o general a outros militares:

“Não dá para falar com certeza que ouve qualquer tipo de irregularidade (na eleição). Infelizmente, foi o resultado que, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu”.