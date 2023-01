Comando da 43ª CIPM se reune com a gestão municipal de Itamaraju

Na manhã desta quarta-feira (18), o Major Leonardo Gouvea Dumas, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, juntamente com o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, estiveram no Centro Administrativo de Itamaraju, realizando uma visita institucional e participando de uma reunião com o Prefeito Marcelo Angênica, o Sr. Dalvadísio Lima, vice-prefeito, e o Sr. Léo Oss, secretário de administração.

Na oportunidade, o Major Dumas recebeu as boas vindas dos integrantes da gestão municipal e os votos de sucesso à frente da unidade.

Em seguida, os participantes da reunião trataram dos seguintes assuntos: a segurança pública no municipio, o convênio de assistência mútua existente entre a prefeitura de Itamaraju e a 43ª CIPM, o Modelo de Ensino dos Colégios da Policia Militar Gestão Compartilhada, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e o serviço de ronda escolar.

Por | 43ª CIPM