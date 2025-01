Combate à fadiga chega à Clínica da Mulher com vitaminas injetáveis em 2025

Dra. Anna Paola Noya Gatto aponta deficiência vitamínica como causa de cansaço constante; solução promete resultados rápidos

A deficiência de vitaminas tem ganhado destaque como causa silenciosa de cansaço, fraqueza muscular e outros problemas de saúde na vida dos baianos e brasileiros. Um estudo publicado no Journal of the Endocrine Society revelou que, mesmo em cidades tropicais como Salvador, 47,6% da população apresenta insuficiência de vitamina D. Esses números preocupantes refletem um maior risco de osteoporose, quedas e perda de vitalidade.

Na capital baiana, quem também confirma os dados é a renomada médica Anna Paola Noya Gatto (@dra.annapaolagatto), fundadora da A Clínica da Mulher (@aclinicadamulher), que oferece uma solução eficaz para mulheres que sofrem com fadiga persistente: a reposição de vitaminas injetáveis. “Muitas mulheres enfrentam cansaço extremo sem saber que a causa pode ser a deficiência de vitaminas. As injeções agem rapidamente, e a melhora é percebida em pouco tempo”, explica a mastologista e especialista em saúde feminina.

Entre os nutrientes oferecidos pela clínica estão Complexo B, Metilcobalamina (B12), L-Arginina, Coenzima Q10, Sulfato de Magnésio e Vitamina C, todos administrados após análise detalhada de exames e sintomas. Além de combater a fadiga, as vitaminas injetáveis ampliam a energia e ajudam na imunidade, na saúde óssea e muscular e no equilíbrio geral do organismo.

No seu consultório, a especialista administra de forma intramuscular esses responsáveis por garantir o vigor. Com resultados que são disponibilizados na mesma hora, o espaço disponibiliza uma análise de exames e sintomas e indica, dentre os mais de 30 injetáveis, os que suas pacientes necessitam.

Estudos, como os do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, reforçam os benefícios dessas reposições, especialmente para quem tem dificuldade de absorção de nutrientes. Dra. Anna ressalta a importância de acompanhamento médico: “Cada corpo é único, e o tratamento deve ser personalizado para garantir segurança e eficácia”.

A Clínica da Mulher também disponibiliza suplementos avançados como o Chronic In, que alia propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxiliando no combate a dores crônicas e na manutenção do sistema musculoesquelético.

Para mais informações ou para agendar uma consulta, acesse aclinicadamulher.com.br.