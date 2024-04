Comissão mista aprova MP que trata da compensação tributária

Medida provisória 1.202 também abordava reoneração da folha e Perse, mas trechos foram retirados do texto; a votação foi simbólica

Rubens Pereira Jr. (PT-MA) (foto), relator da MP, manteve a proposta original do governo Mário Agra/Câmara dos Deputados – 12.mar.2024

Gabriel Buss 16.abr.2024 (terça-feira) – 16h33



A Comissão Mista que analisava a MP (medida provisória) 1.202 de 2023, que agora trata só da limitação da compensação de créditos tributários obtidos por empresas por meio de decisão judicial, aprovou nesta 3ª feira (16.abr.2024) o parecer do relator, Rubens Pereira Jr. (PT-MA). A votação foi simbólica –quando não há registro nominal de votos. A proposta agora segue para o plenário da Câmara.

A medida provisória tratava também do fim da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e do fim do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), mas, com críticas do Congresso, ambos os temas serão tratados por meio de PLs (projetos de lei).

Quando foi publicada pelo governo em 28 de dezembro de 2023, os líderes do Senado pediram que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devolvesse a MP, mas o congressista resolveu discutir com o governo e aprimorar o texto, retirando o que causava descontentamento. O senador é aliado do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A MP aprovada nesta 3ª (16.abr) define que companhias que tenham obtido créditos tributários superiores a R$ 10 milhões não poderão abater esse valor integral em 1 único ano. A proposta é mais uma do pacote de medidas para tentar aumentar a arrecadação.

O Ministério da Fazenda irá definir ainda um limite mensal para a compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

A 1ª declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.

Segundo o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, o impacto estimado é de cerca de R$ 20 bilhões em 2024. Esse é o valor que as empresas deixarão de compensar em créditos tributários a partir de decisões judiciais com o limite imposto pelo governo.