Comitê vai ajudar Marina Silva a escolher presidente do ICMBio

Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (22/2) criou o Comitê de Busca para subsidiar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na escolha do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O comitê vai convidar candidatos do setor público, da comunidade acadêmica, do setor empresarial ou de entidades privadas sem fins lucrativos, para formar a lista tríplice.

O comitê é formado pelos seguintes membros:

Adriana Ramos, assessora política do Instituto Socioambiental (ISA);Suely Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama);José Pedro de Oliveira Costa, conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e sócio da Fundação Sos Pró Mata Atlântica;José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente;Maristela Bernardo, consultora do Senado Federal;Claudio Carrera Maretti, consultor e pesquisador independente e ex-dirigente do WWF-Brasil.Entre as exigências para os candidatos à chefia do ICMBio está a de possuir experiência profissional de, no mínimo, seis anos em atividades correlatas às áreas de atuação do órgão ou em áreas relacionadas às atribuições e às competências do cargo.

A lista elaborada pelo Comitê de Busca deverá ser entregue ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima até 50 dias após a publicação da portaria, ou seja, até o dia 13 de abril, quando serão enviados à pasta os respectivos currículos e os planos de gestão dos candidatos selecionados.

Até a definição da lista tríplice, Marina Silva escolheu o servidor do órgão Marcelo Marcelino de Oliveira para comandar interinamente o ICMBio.

O nome do deputado federal Alessandro Molon (PSB) chegou a ser ventilado entre ministros de Lula para assumir o instituto, mas já é descartado por aliados de Marina.