Supercopa: torcedores mandam recados e fazem pedidos para ídolos de Palmeiras e Flamengo

Nas arquibancadas lotadas da Arena BRB Mané Garrincha, torcedores pedem camisetas aos jogadores de Palmeiras e Flamengo com cartazes 28/01/2023 15:49, atualizado 28/01/2023 15:49

Stefany Fernanda/ Metropoles

Antes do início da partida entre Palmeiras e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, neste sábado (28/1), em jogo oferecido pelo Metrópoles Sports na Arena BRB Mané Garrincha, torcedores das duas equipes resolveram escrever cartazes para os jogadores das duas equipes na tentativa de conseguir uma camisa de seus ídolos.

Boa parte dos pedidos era feitos por crianças. Confira os recados dos torcedores:

O pequeno Eduardo, 8 e e Juliano, 32, pedem a camiseta do jogador Dudu, do PalmeirasStefany Fernanda / Metrópoles

A aniversariante Ana Julia, de 16, fez um cartaz para o Bruno TabatinhaStefany Fernanda / Metrópoles

Letícia e Gustavo, de 13 e 10 anos respectivamente, mandam um recado para Raphael VeigaStefany Fernanda / Metrópoles

Maria Clara, 11, e José Antônio, de 12 anos,. vieram de Juazeiro e pedem as camisas do jogadores do FalemengoStefany Fernanda / Metrópoles

Lucas, de 9 anos, pede a camisa do atacante GabigolStefany Fernanda / Metrópoles

O aniversariante Guilherme, 24, pede a camisa de Bruno HenriqueStefany Fernanda / Metrópoles

O duelo coloca frente à frente os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, em partida única que vale o título. Em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis.

