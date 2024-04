Comitiva brasileira viaja ao Congresso dos EUA para abordar questões democráticas e embate entre Musk e Moraes

Uma delegação de parlamentares brasileiros está se preparando para visitar o Congresso dos Estados Unidos, onde abordarão não apenas questões relacionadas à democracia, mas também o recente embate entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o magnata Elon Musk, proprietário da antiga plataforma de mídia social X (ex-Twitter). A principal preocupação da comitiva será discutir os desafios enfrentados pela democracia em ambos os países, além de se reunir com parlamentares americanos envolvidos na investigação da invasão ao Capitólio. Liderada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI do 8 de janeiro, a delegação inclui também o senador Humberto Costa (PT-PE) e os deputados Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Henrique Vieira (Psol-RJ), Rafael Brito (MDB-AL) e Rogério Correia (PT-MG). A visita está programada para acontecer entre os dias 29 de abril e 2 de maio.

Durante a estadia em Washington, o grupo terá um encontro com o deputado democrata Jamie Raskin, membro do comitê da Câmara que investigou a invasão de 6 de janeiro de 2021 e atuou como líder da acusação no segundo processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump. Embora outros políticos americanos possam participar da reunião, seus nomes ainda não foram confirmados. Esta não é a primeira interação entre os parlamentares brasileiros e seus colegas americanos envolvidos nas investigações do 8 e do 6 de janeiro. Reuniões virtuais anteriores ocorreram, e em agosto passado uma delegação americana liderada pela deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez visitou Brasília para discutir estratégias contra ataques semelhantes à democracia. A senadora Eliziane Gama destacou a importância de abordar os desdobramentos das investigações brasileiras e americanas, visando fortalecer a democracia e combater a disseminação de desinformação. A viagem da comitiva ocorre em meio a um contexto em que Washington tem sido palco de disputas políticas internacionais. Pouco tempo atrás, uma delegação liderada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) visitou a capital dos EUA com o objetivo de discutir supostos ataques à democracia no Brasil, mas encontrou resistência de alguns setores do Legislativo americano.

*Com informações de Estadão Conteúdo