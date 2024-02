Como foi a conversa de Gilmar e Malafaia antes do ato na Paulista

O ministro do STF Gilmar Mendes e o pastor Silas Malafaia conversaram por telefone uma semana antes do ato em desagravo a Jair Bolsonaro realizado no domingo (25/2), na Avenida Paulista.

A conversa, segundo apurou a coluna, ocorreu na sexta-feira (16/2) e foi intermediada por Fabio Wajngarten, advogado e assessor de comunicação do ex-presidente da República.

No diálogo, Gilmar afirmou a Malafaia que não seria bom “acirrar os ânimos”. Organizador do ato, o pastor, por sua vez, disse ao ministro que ninguém faria críticas ao Supremo durante o ato, com exeção dele próprio.

Malafaia também antecipou a Gilmar que citaria Alexandre de Moraes em seu discurso, criticando o fato de o ministro ser o relator do inquérito que apura suposto golpe de Estado, mesmo sendo uma das supostas vítimas.

Aliados do pastor dizem que, embora a ligação tenha sido intermediada, Malafaia mantém contato direto com Gilmar, para o qual, inclusive, costuma mandar os vídeos que produz com ataques ao STF.