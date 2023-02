Como o BBB Fred “envenenou” de vez a relação de Romário e Edmundo

Romário e Edmundo foram dois dos maiores artilheiros do futebol brasileiro de todos os tempos. E também foram protagonistas de brigas homéricas fora de campo, num tempo em que nem existia internet para ajudar a viralizar.

Ele viveram um longo período “entre tapas e beijos”, mas, recentemente, a amizade azedou de vez, como revelou Edmundo no Futbolaço Podcast. Edmundo disse que Romário foi “envenenado” por entrevistadores. E citou nominalmente o BBB Fred, que entrevistou o Baixinho no canal Desimpedidos.

“Foram os ‘amigos’ que levaram diferente… Na boa, torço para que seja feliz, mas ele lá e eu aqui. Está tudo bem, não tenho raiva dele, nenhum sentimento… Ele falou um monte de merd*. Ele foi muito infeliz, ou feliz, porque, de fato, eu fui uma merd* como jogador, mas, pelo menos, sou uma boa pessoa”, finalizou.

Nesse vídeo no canal Desimpedidos, veja que Fred pede para Romário comparar-se com outros atacantes do futebol mundial, como Lewandowski, Benzema, Halland, Ibrahimović, Henry… Quando cita o nome de Edmundo, Romário diz: “Uma merd*”.

O Fred combina com o Romário dele dizer quem é melhor entre ele e outros jogadores:

Fred- Lewa, Benzema, Halland, Obra, Henry

Romário – eu, eu, eu, eu, eu

Fred- Edmundo?

Romário – uma merda

HAHHAHAHAHAHAHHAHA pic.twitter.com/exxnGhUWd8

— Paolo (@resumorn) November 22, 2022

Edmundo certamente supõe que tudo foi combinado antes do programa. Agora não tem mais volta.

