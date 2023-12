Como saúde de Datena pesa na decisão de se candidatar pelo PSB

São Paulo – Depois de desistir quatro vezes de ser candidato a cargos públicos, o apresentador José Luiz Datena se filiou ao PSB, nessa terça-feira (19/12), cotado para ser o vice da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024.

Dentro do partido, a crença é de que, desta vez, a candidatura de Datena sairá do papel e que o estado de saúde do jornalista foi um fator importante na decisão de aceitar o convite do PSB.

Datena já desistiu de se candidatar nas eleições de 2016 e 2020, à Prefeitura da capital, e em 2018 e 2022, ao Senado. No PDT, último partido pelo qual passou, ele recuou três vezes, segundo filiados, de anunciar publicamente sua pré-candidatura a prefeito da capital.

Durante o evento de filiação dessa terça, Datena argumentou ter abandonado as candidaturas anteriores porque os partidos descumpriram com acordos que haviam sido firmados, mas que, com o PSB, a história será diferente.

“Eu não desisti da política, foi a política que desistiu de mim. Quando apalavraram comigo e não cumpriram, eu saí fora”, disse Datena.

O apresentador também mencionou estar se recuperando de problemas de saúde. Entre os pessebistas, a mensagem foi vista como um sinal de que Datena está cansado de comandar, na TV Bandeirantes, um programa diário de quase quatro horas de duração, apresentado quase todo em pé.

“Eu sai de um período difícil de cirurgias que tive de enfrentar. Estou aqui com extrema dor, mas numa felicidade tão grande, que nem sinto a dor que deveria estar sentindo. Estou sob efeito de remédios, mas minha vontade de estar aqui foi tão grande que eu superaria quaisquer obstáculos para estar com vocês”, disse Datena no evento do PSB.

Cirurgias e apreensão Em outubro, Datena realizou duas cirurgias cardíacas no Hospital Sírio-Libanês depois de sentir fortes dores no peito. A pessoas próximas, o apresentador teria desabafado que o “susto” recente o deixou apreensivo.

Ele já havia realizado uma angioplastia, em janeiro de 2020, para implantar seis stents no coração e manifestou preocupação com o ritmo que enfrenta enquanto jornalista.

Em setembro, pouco antes de ser operado, ele pediu para deixar a Rádio Bandeirantes, onde apresentava um programa matutino de quase duas horas, função que acumulava com a apresentação diária na TV. Ao site Notícias da TV, ele disse que era hora de “ir tirando o pé”.