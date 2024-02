Em último dia de viagem, auxiliar de Lula tem surto em hotel

Eicardo Stuckert/PR

1 de 1 Imagem colorida do presidente Lula na Etiópia – Metrópoles – Foto: Eicardo Stuckert/PRUm integrante da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um surto no hotel em que a equipe estava hospedada, neste domingo (18/2), em Adis Ababa, na Etiópia. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Metrópoles com fontes do governo. Oficialmente, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência disse que não irá comentar.

Segundo relatos, o auxiliar teria agredido verbalmente um outro integrante da comitiva e precisou ser contido por agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do presidente.

O episódio ocorreu na manhã deste domingo no hotel Skylight. Tanto o presidente quanto o restante da comitiva se hospedaram no mesmo endereço.

Fim da viagem de Lula à África Lula já está rumo a Brasília, após um roteiro de cinco dias pela África, que incluiu o Egito e a Etiópia. Nessa quinta-feira (15/2), o petista fez um discurso duro na visita à sede da Liga Árabe, no Cairo, com críticas à Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesse sábado (18/2), ele participou da 37ª Cúpula da União Africana e neste domingo teve reuniões bilaterais com líderes africanos, incluindo os presidentes da Nigéria e de Moçambique.

Em coletiva de imprensa antes de embarcar de volta ao Brasil, Lula deu uma declaração polêmica na qual comparou os ataques de Israel na Faixa de Gaza ao massacre promovido por Hitler contra judeus no século XX.

Essa foi a primeira viagem internacional do presidente da República no ano de 2024.

