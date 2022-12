Como será o Réveillon de Lula em Brasília

Apesar dos convites para festas, o presidente eleito Lula disse a aliados que deve passar o Réveillon no hotel em que está hospedado em Brasília.

Lula deve comemorar a virada com a futura primeira-dama do país, Janja, e familiares que estão na capital federal para a sua posse, no domingo, 1º de janeiro.

Segundo aliados, Lula não quer esticar muito as comemorações do Ano-Novo a fim de estar descansado para os atos de sua posse.

A maioria dos aliados próximos de Lula deve comemorar o Réveillon em uma festa na casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em Brasília.

A residência foi a mesma onde aconteceu a festa da diplomação de Lula, em 12 de dezembro, com a presença de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e outros ministros do STF.