Comparsa de ex-número 2 do PCC é preso em operação no Sudoeste baiano

Uma operação contra lavagem de dinheiro da facção PCC foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Na ação, foi preso um homem acusado de ser um dos principais comparsas de Valdeci Alves dos Santos, apontado como cabeça do esquema de lavagem e um dos chefes do PCC.

Além do mandado de prisão preventiva, a Operação Argento, como foi denominada, cumpre seis mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista e Urandi, também no Sudoeste. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a Argento é um desdobramento da Operação Plata, realizada em fevereiro de 2023.

Foto: Divulgação / MP-BA