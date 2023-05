Complexo Regulador realizou a marcação de mais de 400 mil exames em 2022; conheça o equipamento

Atendimento no Complexo Regulador de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

O Complexo Regulador de Teixeira de Freitas é o equipamento responsável por regular exames e consultas médicas no município, sejam elas de média complexidade (abrangendo as áreas como Otorrinolaringologia, Cardiologia e Oftalmologia) ou de alta complexidade (com ressonância, tomografia e colonoscopia, por exemplo). Apenas no ano de 2022, foram realizadas cerca de 442 mil marcações de exames para a realização de atendimentos em diversas unidades de saúde.

Inicialmente, os procedimentos são protocolados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município pelos marcadores, que consideram um fluxo pré-estabelecido de acordo com a disponibilidade de vagas. Logo, os exames são marcados e efetuados em tempo hábil, o que auxilia a reduzir o tempo de espera nas filas.

Atendimento no Complexo Regulador de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

O projeto “Mais Saúde, Menos Fila” tem como objetivo a avaliação das principais demandas protocoladas, atendendo as solicitações em tempo mais oportuno possível. No mês de abril, o evento foi realizado no Ambulatório Central a partir de consultas com ginecologista, urologista e ultrassonografias .

O programa de atendimentos voltados ao tratamento de glaucoma também é um dos serviços de destaque: ocorrendo trimestralmente, é voltado para pacientes já diagnosticados com a doença. Durante o atendimento com profissional especializado, os pacientes recebem colírios específicos para o tratamento adequado, dentre outras orientações.

Atendimento no Complexo Regulador de Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Por sua vez, o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) consiste no fornecimento de benefícios quando o paciente necessita de atendimento médico especializado de média e alta complexidade não disponível em Teixeira de Freitas. Com uma equipe técnica composta por dois assistentes sociais, dois técnicos administrativos e um médico auditor, é oferecido auxílio em custos de transporte, alimentação e pernoite para pacientes e acompanhantes, com cerca de 500 teixeirenses sendo assistidos pelo programa.

Com inúmeros serviços, o objetivo do Complexo Regulador é apenas um só: atender as demandas em tempo ágil, tendo a saúde da população teixeirense enquanto prioridade. “Estava com um problema nos rins. Busquei o encaminhamento e passei por uma tomografia computadorizada. Fui muito bem atendido aqui pela equipe”, explicou Jurandir Mendes. Já Ednalva Galvão afirmou que “antigamente dormíamos nas filas. Posso garantir que o serviço melhorou muito”.

