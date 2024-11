Concurso Nacional Unificado (CNU) divulga novo cronograma

Nesta quinta-feira (21), o Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos (MGI) divulgou o novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU). Dessa forma, com o adiamento, os resultados finais estão programados para acontecer no dia 11 de fevereiro de 2025. Vale relembrar que inicialmente os resultados estavam programados para serem anunciados hoje.

No início de novembro, uma decisão da Justiça Federal do Tocantins levou ao adiamento dos resultados por conta do cancelamento das eliminações dos candidatos do “ENEM dos concursos” que não haviam preenchido todo o campo de identificação no cartão de respostas da prova.

Assim, o novo cronograma atualizado inclui várias etapas importantes. Confira as datas e prazos:

25 de novembro de 2024: Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos

4 e 5 de dezembro de 2024: Envio de títulos

6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025: Análise de títulos

9 de dezembro de 2024: Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações

9 e 10 de dezembro de 2024: Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações

20 de dezembro de 2024: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações

23 de dezembro de 2024: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

6 a 10 de janeiro de 2025: Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência

11 e 12 de janeiro de 2025: Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas

15 de janeiro de 2025: Resultado preliminar da avaliação de títulos.

15 e 16 de janeiro de 2025: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos.

17 de janeiro de 2025: Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

17 e 18 de janeiro de 2025: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

11 de fevereiro de 2025: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos

11 de fevereiro de 2025: Previsão de divulgação dos resultados finais

