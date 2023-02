Condenado por matar a mãe, homem é procurado por esfaquear a ex-mulher

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHeloMetrópoles

O homem condenado por matar a mãe feriu a ex-companheira no tórax, braço e rosto, mas foi socorrida com vida em Nova Guarita (MT)

24/02/2023 21:12, atualizado 24/02/2023 21:12

Reprodução

Ailton Vieira dos Santos, de 33 anos, condenado por matar a própria mãe em setembro de 2014, é procurado pela polícia por ter esfaqueado a ex-mulher em Nova Guarita (MT).

Segundo as informações preliminares, Ailton teria tentado matar a ex-companheira a atingindo com várias facadas na região do tórax, braços e rosto.

Leia a matéria completa no RD News, parceiro do Metrópoles.

Polícia CivilMato Grossoassassinato

