Brasileirão 2024: Inter bate Bahia; Criciúma empata em casa

O Internacional estreou bem no Brasileirão 2024. Dentro de casa, o Colorado venceu o Bahia, neste sábado (13/4), e garantiu os três pontos da primeira rodada do campeonato de pontos corridos. O jogo, que ocorreu no Beira-Rio, a partir das 18h30, terminou com o placar de 2 x 1 para o time do Sul.

O próximo confronto do Internacional será contra o atual campeão Palmeiras, na quarta-feira (17/4). Já o Bahia vai enfrentar o Fluminense na próxima terça-feira (16/4), também pelo Campeonato Brasileiro.

Em um primeiro tempo sem gols no Beira-Rio, o que chamou a atenção foram as vaias da torcida colorada direcionadas a Victor Cuesta. Atualmente no Bahia, ele defendeu a camisa do Internacional entre as temporadas de 2017 e 2022.

Na segunda etapa, o Bahia abriu o placar com Gabriel Teixeira, enquanto o Colorado descontou com Wesley. O zagueiro Fernando Reges virou para o time da casa. Este é o primeiro gol do defensor com a camisa do Internacional.

Criciúma x Juventude Enquanto a bola rolava para Inter e Bahia, o Criciúma recebeu o Juventude dentro de casa e saiu de campo com um amargo empate. Com o placar de 1 x 1, as equipes ficaram com um ponto cada. Apesar dos gols, o jogo ficou marcado por um possível pênalti para o Tigre, que demorou seis minutos para ser anulado pelo árbitro de vídeo.

O Criciúma volta a campo contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (17/4), pela segunda rodada do Brasileirão. O Juventude, por sua vez, pega o Corinthians também na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.