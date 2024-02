“Confiantes”, diz Ednaldo sobre Brasil sediar a Copa do Mundo Feminina

Daniela Santos/Metrópoles

1 de 1 Ednaldo Pereira, presidente da CBF – Foto: Daniela Santos/MetrópolesO presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Pereira, participa nesta quarta-feira (21/2) de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina.

Na chegada ao Palácio do Planalto, o Ednaldo se disse “confiante” de que o país será escolhido para receber a competição, a ser realizada em 2027.

“Estamos confiantes. Todo o dever de casa que a FIFA passou dentro do caderno de encargos, a CBF tem cumprido, junto com o governo federal, estadual e municipal”, afirmou o dirigente.

A reunião desta quarta irá tratar das atualizações sobre as inspeções técnicas que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) tem feito. A vistoria passará pelo Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife.

A decisão sobre a candidatura será divulgada em maio.

Confira a chegada do presidente da CBF:

