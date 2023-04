Fãs de Joss Stone chegam para show da Diva do Soul em Brasília

Chegou o grande dia! Fãs ansiosos para a apresentação de Joss Stone começaram a chegar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, nesta terça (18/4). Os portões para o aguardado show da Diva do Soul, atração do Metrópoles Music, foram abertos às 19h30. Mas, antes disso, os admiradores mais empolgados já se aglomeravam na entrada do teatro.

Um dos primeiros a chegar no Centro de Convenções para o show, o economista Fabrício Lacerda, de 43 anos, conheceu Joss Stone durante uma temporada em que morou no em Toronto, no Canadá. Ele viu a cantora no palco pela primeira vez há 20 anos, e acompanha a carreira dela desde então.

“Sou bem fã dela. É a primeira vez que sei de um show dela em Brasília e não podia perder a chance de fazer esse revival. Passei o dia animado”, compartilha. Para a noite, ele espera cantar hits antigos e novos no que define como “showzaço”.

Fabrício explica ainda o que mais o atraiu no trabalho da cantora. “A Joss faz um som completamente oposto à imagem dela. Ela é uma britânica, loira, alta, branca, e faz um soul music dos guetos dos Estados Unidos. O som dela remete a uma imagem totalmente oposta, e acho isso muito legal”, analisa.

Brasileinses começam a chegar ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães para o show de Joss Stone em BrasíliaArthur Menescal/Especial Metrópoles

Joss Stone, artista britânica vem para a capital com o seu show “20 Years of Soul”, turnê comemorativa dos 20 anos de carreira da cantora.Arthur Menescal/Especial Metrópoles

A médica Nádia Cabral, de 29 anos, é fã de Joss Stone desde o fim da adolescência. “É impossível não se apaixonar por ela”, declara a mulher que tem Deer Drops como música preferida da artista.Beatriz Queiroz/ Metrópoles

Fãs curtindo o hall de entrada do show de Joss Stone Ton Molina/Metrópoles

Fãs curtindo o hall de entrada do show de Joss StoneArthur Menescal/Especial Metrópoles

Fãs curtindo o hall de entrada do show de Joss Stone. Ton Molina/Metrópoles

Fãs curtindo o hall de entrada do show de Joss Stone. Arthur Menescal/Especial Metrópoles

Fãs curtindo o hall de entrada do show de Joss Stone. Arthur Menescal/Especial Metrópoles

Em entrevista ao Metrópoles, Joss Stone comentou sobre o que os fãs podem esperar para o show de Brasília, que faz parte da turnê #20YearsOfSoul.

“Vocês podem ter certeza que será uma grande noite, muito divertida. Também verão um espetáculo de luz, com grande iluminação – o responsável é um brasileiro, que conheci quando fui à América do Sul pela primeira vez. Vocês verão coisas lindas”, revelou. “Com certeza, vai dar para ouvir ao menos uma música que você ama”, completou Joss Stone.

RepertórioEm Brasília, Joss Stone comemora duas décadas de carreira com turnê mundial embalada por hits como Super Duper Love, Right to be Wrong, Fell in Love with a Boy, You Had Me e Don’t Cha Wanna Ride.

Com um repertório escolhido pelos fãs, a previsão é de que o show dure 1 hora e 30 minutos. “Criamos uma enquete on-line, na qual os fãs poderiam votar em suas músicas favoritas de cada álbum. Quando eu estava fazendo o setlist, usei os resultados da enquete e tentei encontrar uma maneira de encaixar tudo em 90 minutos. Espero que as pessoas gostem”, conta a cantora.

Conhecida pela voz potente e por se apresentar descalça, a cantora cinco vezes indicada ao Grammy e premiada em 2007 passeia por diferentes estilos. As influências incluem o reggae, a world music, o hip-hop e, claro, muito soul.