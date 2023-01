Confira a lista dos 10 livros cristãos mais relevantes de 2022

Os cristãos resistiram até o fim na compra de CDs físicos, mesmo após a transição do mercado fonográfico para o streaming. O dado mostra que essa parcela da sociedade é fiel quando se fala em consumir produtos religiosos. O mesmo tem acontecido com o setor editorial. Apesar da invasão da leitura digital, a venda de livros de cunho religioso continuam crescendo no Brasil. É o que diz a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, feita pela empresa de pesquisas de mercado Nielsen Book.

O setor editorial continuou apontando crescimento em 2022. Vale ressaltar que os livros evangélicos permanecem como uma das categorias mais vendidas nas livrarias físicas. Tal feito é devido também ao destaque de autores do meio que lançam obras sobre os mais variados temas. Abordando desde saúde mental, ficções, biografias e também conteúdo de estudo bíblico.

Alguns autores continuam em alta, mesmo com o passar dos anos, como Max Lucado, C. S. Lewis e Gary Chapman. Estes são considerados escritores de obras mais clássicas. Há também nomes que vem despontando no mercado editorial como Yago Martins e Tiago Brunet. Listamos os 10 livros cristãos mais relevantes de 2022. Confira abaixo.

1° – BÍBLIA SAGRADA

Ela continua sendo o livro mais relevante de todos os tempos. Sim, a Bíblia

Sagrada. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para quase 3 mil idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há mais de 50 anos.

A Bíblia existe para que possamos compreender, temer, respeitar e amar a Deus sobre todas as coisas. É lida por crianças, jovens e velhos. É amada por uns, rejeitada por outros. Mas, não deixa de ser o livro mais vendido do mundo até hoje.

2° – O RESGATADOR

Bispo Robson Rodovalho

Chegamos ao maior sucesso de 2022. Em “O Resgatador”, o bispo Robson Rodovalho lembra os cristãos que estamos em batalha constante contra o mal e que, por meio da sabedoria, o Senhor nos dá forças para romper os grilhões que nos prendem.

Apesar dos nossos pecados, Jesus nos resgatou e nos fez filhos de Deus, dando-nos acesso à sabedoria que vem do Pai. Temos o direito de buscarmos aquilo que já nos foi revelado e isso nos tornará mais santos, maduros, humildes, quebrantados, apaixonados pelas pessoas e íntimos de Deus.

3° – CAFÉ COM O DEUS PAI

Junior Rostirola

Lançado pela Editora Vida, o tema desse livro atiçou a curiosidade de muitos. Todo pensamento gera uma decisão que aponta para um destino. E a nossa mente define os nossos parâmetros para esse caminho. Com base nisso, para onde você está indo?

O livro promete um momento diário de renovação, pautado nas Escrituras, que é a bússola para uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Segundo o autor, decidir por uma mente renovada é decidir pela vida!

4° – CARTAS DE UM DIABO A SEU APRENDIZ

C.S. Lewis

Autor de As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis não vende só no setor religioso, mas ganhou o coração de todos os que amam o universo da fantasia. Em “Cartas de um diabo ao seu aprendiz”, ele dedica a obra a seu amigo, J.R.R. Tolkien (O Senhor dos Anéis). Um clássico da literatura cristã, este retrato satírico da vida humana, feito pelo ponto de vista do diabo, tem divertido milhões de leitores desde sua primeira publicação, na década de 1940.

5° – EGO TRANSFORMADO

Timothy Keller

Seu coração é sobrenaturalmente transformado? Essa é uma das questões sobre as quais o apóstolo Paulo trata quando escreve à igreja de Corinto. O interesse real dele não é algum tipo de reparo ou remendo, mas uma mudança profunda, capaz de transformar a existência.

Numa era em que agradar as pessoas, insuflar o ego e montar máscaras, Keller mostra que a humildade que brota do Evangelho torna possível pararmos de vincular cada experiência e cada conversa com a nossa história e com quem somos.

6° – ATÉ QUE NADA MAIS IMPORTE

Luciano Subirá

Nome já consagrado no Brasil, Luciano Subirá mantém sua eloquência nas obras que publica. Sem dúvidas, um dos maiores expoentes do meio cristão neopentecostal. O livro lançado pela Editora Hagnos trata de assunto pertinente aos dias de hoje: o relacionamento pessoal com Deus.

A pauta, em tese, presente em praticamente todas as liturgias cristãs, nasceu no coração do pastor após reflexão pessoal a respeito do que, de fato, Deus espera de cada um de nós. “Nossa busca por Deus ainda é muito, muito fraca”.

7° – DEIXE-ME APRESENTAR VOCÊ

Talitha Pereira

Ela é arretada mesmo! E sua personalidade tem ganhado cada vez mais o Brasil. O livro “Deixe-me apresentar você”, de Talitha Pereira nasceu da experiência da pastora em lidar com os problemas mais corriqueiros encontrados por mulheres, com relação à sua própria identidade, aos seus medos, anseios e frustrações.

A autora procura desmascarar mentiras arraigadas no consciente e inconsciente feminino que impedem as mulheres de viver uma vida significativa e produtiva tanto do ponto de vista pessoal quanto comunitário.

8° – ESPECIALISTA EM PESSOAS

Tiago Brunet

Tiago Brunet tornou-se o líder espiritual mais conhecido das redes sociais por suas pregações repletas de destraves mentais. Em “Especialista em pessoas: Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente”, ele fala da batalha entre um mundo “ideal” versus o “real”, onde precisamos aprender a sobreviver.

Um mundo onde a inveja é forte, os haters e críticos são profissionais e a fofoca flui em velocidade de internet banda larga. Um livro escrito para este tempo e para a vida que temos no mundo real.

9° – UM CORAÇÃO IGUAL AO DE JESUS

Max Lucado

Ele é definitivamente um dos autores que mais ganhou o coração dos brasileiros. Obras como “Moldados por Deus” e “Ele Escolheu os Cravos” cativaram o público de tal forma que qualquer nova obra de Lucado se torna o próximo livro a ser lido.

Em “Um coração igual ao de Jesus”, o autor mostra como o Salvador é capaz de transformar o nosso coração para torná-lo mais parecido com o Dele. Neste livro, Max Lucado escreve como se estivesse conversando pessoalmente com seus leitores.

10º – AS CINCO LINGUAGENS DO AMOR

Gary Chapman

O livro foi lançado em 2013, mas ainda continua sendo um dos mais relevantes da cena cristã. A obra de Gary Chapman furou a “bolha gospel” e é comentada por pessoas de diversas religiões por abordar as diferenças no jeito de ser e de agir de homens e mulheres.

O autor conta com mais de 30 anos de experiência no aconselhamento de casais e entendeu que cada um adota uma linguagem pela qual se dá e recebe amor. Sim, livros para casais ainda são hiper relevantes para o mercado.