Veja antes e depois de locais afetados pelas chuvas no RS

Segundo a Defesa Civil, 39 pessoas morreram e 265 cidades, incluindo Porto Alegre, foram alagadas e registraram danos

Avenida Júlio de Castilhos, no centro histórico de Porto Alegre, antes e depois de ser alagada nesta 6ª feira (3.mai.2024) Google Street View/Reprodução/Redes sociais

PODER360 3.mai.2024 (sexta-feira) – 21h22



O Rio Grande do Sul enfrenta uma situação crítica desde o último domingo (28.abr.2024) por conta das fortes chuvas que atingem a região. Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado às 18h, 39 morreram no Estado. Há ainda 68 desaparecidos.

Ainda de acordo com o levantamento, 265 municípios foram atingidos. Muitos ficaram inundados. Outros tiveram atendimento médico interrompido e tiveram pontes, estradas e outras construções destruídas.

Veja abaixo fotos de alguns lugares antes e depois dos estragos provocados pelos temporais. As imagens iniciais foram obtidas por meio da ferramenta Google Street View, que permite observar locais por meio de fotografias panorâmicas.

Eis as fotos:

loja da Havan em Lajeado:

O empreendimento, localizado no interior do Rio Grande do Sul, foi inundado na 5ª feira (3.mai). Imagens publicadas nas redes sociais mostram parte da estrutura embaixo d’água. O dono da empresa, Luciano Hang, disse por meio das redes sociais que disponibilizou na manhã de 5ª (2.mai), 2 helicópteros para auxiliar a Defesa Civil “no que for preciso”.

Sinimbu: O município de Sinimbu teve diversas ruas alagadas. Segundo a prefeita Sandra Backes (União Brasil), que os moradores estavam subindo em árvores e telhados para se proteger e tentar se salvar.

avenida Júlio de Castilhos (Porto Alegre): Na capital gaúcha, a situação é semelhante. O nível do rio Guaíba chegou a 4,58 metros na tarde desta 6ª (3.mai). O governador Eduardo Leite (PSDB) pediu à população que deixe os locais de risco.

CHUVAS NO RIO GRANDE DO SUL Na 4ª feira (1º.mai), o governador do Estado decretou estado de calamidade pública e disse que esse pode ser o “maior desastre da história” da região em termo de perdas materiais. O governo federal reconheceu a situação nesta 5ª feira (2.mai).

Também na 5ª feira (2.mai), o governador gaúcho publicou um vídeo em seu perfil no Instagram sobre o vazamento da barragem 14 de julho, que colapsou (assista aqui). Ele disse que o efeito do rompimento não causará uma “enxurrada” sobre os municípios, mas que a água subirá às margens de municípios próximos.

Leite orientou a população a procurar pontos mais elevados no curso do rio e deixar suas casas caso esteja em áreas de risco de inundação.

Assista (3min1s):