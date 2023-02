Confira as 53 atrações do Furdunço neste domingo (12)

O pré-Carnaval veio com força total. Depois do Fuzuê, no sábado (11), é hor ado Furdunço agitar o folião que estava ansioso pelo reencontro com a folia após dois anos de saudade, causados pela pandemia da covid-19.

A partir das 14h, 53 atrações se apresentarão no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra) de forma totalmente gratuita. O ponto de partida é o Bicicletário Toca Raul, um minitrio em homenagem ao roqueiro baiano que já se tornou tradiço na abertura da festa.

A proposta do Furdunço é justamente essa: levar para a rua os artistas em equipamentos menores, como minitrios e pranchões, para agitar o público bem de perto. A atração mais esperava é a BaianaSystem, que fecha o dia arrastando uma multidão de pessoas.

Além do BaianaSystem, se apresentam hoje Tuca Fernandes, Adelmo Casé, Escandurras, Danniel Vieira, Kartlove e Lincoln, sem falar em Armandinho e Gerônimo.

Lançado pela prefeitura de Salvador em 2014, o Furdunço deu vida ao irmão caçula, o Fuzuê, que surgiu dois anos depois. O pré-Carnaval de Salvador tem ainda o Pipoco, na terça-feira (14), com Léo Santana puxando um bloco pipoca.

A prefeitura preparou um esquema especial de serviços para atender à população, como alterações nas linhas de ônibus e trânsito, instalação de posto de saúde no circuito da festa, além de plano de segurança.

FURDUNÇO – Domingo (12), a partir das 14h:

MARCOS CLEMENT – BICICLETÁRIO TOCA RAUL

RIXÔ ELÉTRICO

RASTA GROOVE

BANDA RUY TAPAJÓS

VAL MACAMBIRA

GRUPO CORRUPIO

A KOMBI DO ZÉ LIVRÓRIO

ATROPA – CORTEJO BALAIO MUSICAL

TAKOMBIN’ARTE

SYLVIA PATRÍCIA & TUK TUK SONORO

CHICO GOMES E A MARANA

MAIRA LINS

MICROTRIO IVAN HUOL

RURAL ELÉTRICA

DARK PERCUSSIVO

BANDA COKTEL BAIANO

MARCULINO E SEUS BELEZAS

COMPASSOS E SERPENTINAS

MÁQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 70 80 90

APPETITE FOR ILLUSION

ARMANDINHO*

A MULHERADA

WILSON CAFÉ*

ADELMO CASÉ*

BANDA TOAE E ARRASTÃO PENA BRANCA

FILHOS DE JORGE

LINNOY

DIEGO MORAES

LINCOLN*

FIT DANCE*

LUI

MUDEI DE NOME*

CAROLINA BANDEIRA ALVES

FAUSTÃO E OS MONGAS

TONHO MATÉRIA

TUCA FERNANDES*

ANA MAMETTO*

KART LOVE*

O PRETINHO

TAIS NADER

GERÔNIMO*

LOOS CANDELAS

DIAMBA

DANIEL VIEIRA*

BANDA RELEASE

DJA LUZ

MAKKONEN TAFARI

ESCANDURRAS*

PEU PIRATA

NEGÃO DA VIOLA E SAMBA DIRETORIA

LUTTE

BANDA VAMOS NESSA

BAIANA SYSTEM*

*O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.