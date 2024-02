Thammy Miranda abandona entrevista após fala transfóbica de Ratinho

Thammy Miranda abandonou o Programa do Ratinho após uma piada transfóbica por parte de Carlos Roberto Massa, o Ratinho, na atração. O filho de Gretchen daria uma entrevista ao quadro, mas desistiu após a fala preconceituosa do veterano.

De acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o vereador acompanhava o programa dos bastidores. Ao anunciar a entrevista, Ratinho disse: “Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?”.

A ausência de Thammy após o anúncio de Ratinho não incomodou o apresentador, que seguiu com o programa sem explicar o motivo da “falta” do vereador. A situação, no entanto, causou incômodo no SBT.

Thammy confirmou a situação ao F5 e disse que decidiu ir embora e não conversar com Ratinho. O Metrópoles tenta contato com o SBT para esclarecer a situação, mas não obteve resposta até a publicação desta nota. O espaço segue aberto.

Outras vezes Esta não é a primeira vez que Ratinho e Thammy têm problemas por comentários preconceituosos por parte do apresentador. Em 2018, o contratado do SBT disse ser “careta” ao explicar porque não reconhecia o filho de Gretchen como homem.

“Eu não consigo entender. No ano passado, aquele rapaz… Pabllo Vittar, tem saco, eu vi. Tava na internet, eu vi. Ganhou como Melhor Cantora, mas não é cantora. É cantor. Quem tem saco é cantor. Agora o homem mais sexy é a Thammy? Ela não tem saco”, disparou.

“Eu sou careta. Eu não vou mudar. Eu não faço questão de mudar”, finalizou.