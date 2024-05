Caminhada da campanha Faça Bonito em Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

Neste sábado (18), ocorreu a caminhada da Campanha Faça Bonito, com concentração na Praça da Prefeitura, na Avenida Marechal Castelo Branco. Organizado pela Secretaria de Promoção Social em parceria com o Sistema de Garantia de Direitos, a iniciativa buscou mobilizar a sociedade para atuar na prevenção e no enfrentamento da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes.

Instituído pela Lei Federal 9.970/00, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o Dia 18 de Maio é uma data importante e necessária para mobilizar e engajar a sociedade civil em prol dos direitos humanos e contra a violência sexual infantil.

O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos aos órgãos competentes. O serviço funciona diariamente, 24 horas, por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100. Os Conselhos Tutelares de Teixeira de Freitas podem ser acionados pelos números:

CONSELHO TUTELAR 1

(73) 99913-3591 (Plantão) / (73) 3011-2736 (Sede)

CONSELHO TUTELAR 2

(73) 99913-6804 (Plantão) / (73) 3011-2736 (Sede)

Caminhada da campanha Faça Bonito em Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

O post Confira como foi a caminhada da campanha Faça Bonito apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.