Confira como foi a entrega da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Profª Lucineide Bernardino da Silva

Entrega da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Profª Lucineide Bernardino da Silva (Foto: Junior Origem)

Neste sábado (25), ocorreu a entrega da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Profª Lucineide Bernardino da Silva. Este é mais um símbolo do cuidado da gestão atual com equipamentos educacionais de qualidade, tanto na sede como nas comunidades do município.

Além dos serviços de manutenção da escola original, o serviço contou também com a construção de mais seis salas e refeitório. Para a professora Joneici, “é mais que mudanças físicas e estruturais, mas um olhar diferenciado pra o desenvolvimento dos estudantes, e um marco para o engrandecimento da nossa comunidade”.

“No início da gestão, visitamos o espaço e vimos que estava funcionando de forma um tanto quanto precária. Enquanto mãe e educadora, entendo a importância de um espaço educacional que dê conta do desenvolvimento das crianças. A sensibilidade da administração pela educação é algo notório“, disse Regiane Chuaith, secretária de Educação.

Representantes do Legislativo também celebraram a conquista. Tequinha Brito, vereador e presidente da Câmara Municipal, ressaltou que “poucas gestões passaram por Teixeira de Freitas para deixar entregas como essa“. Para o vereador Luciano Sales, “quem ganha é o povo de Santo Antônio não só com a creche, mas com tantos outros serviços para melhorar a qualidade de vida“. O vereador Joris de Gel, por sua vez, destacou que “agora as mães podem confiar que vão deixar seus filhos em uma escola de qualidade, climatizada, e com professores capacitados“.

“Todo recurso público deve ser investido com eficiência para atender o interesse da coletividade. A realidade vem mudando para que os equipamentos públicos não deixem a desejar quando comparados a prédios da rede privada. Os cidadãos merecem; ver Teixeira bonita e organizada continua sendo nosso papel principal“, concluiu o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

