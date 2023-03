Confira como foi a inauguração da Creche Municipal Tarsila do Amaral nesta segunda (20)

Inauguração da Creche Municipal Tarsila do Amaral (Foto: Wesley Morau)

Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas inaugurou a Creche Municipal Tarsila do Amaral no bairro João Mendonça. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

“Ficamos muito satisfeitos em investir na educação, pois só assim conseguimos revolucionar a sociedade, em especial na Educação Infantil e na Fundamental, importantes para a formação cidadã”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Conseguimos construir espaços na rede pública com a mesma qualidade e beleza do que geralmente é associado aos ambientes privados, tanto em estrutura como em ensino, proporcionado por profissionais capacitados”.

Lucélia Coura, diretora da creche inaugurada, destacou a qualidade da obra: “está tudo muito lindo e com a qualidade de sempre da gestão atual. Não vamos só encher as salas de crianças, mas reforçar a cidadania de cada uma pelo bem do nosso município. Saibam que os filhos de vocês serão bem cuidados”.

O equipamento segue o padrão desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com oito salas de aula e uma sala de multiuso, entre outras várias dependências administrativas, incluindo refeitório. O vereador Jucélio Conceição da Silva reforçou o olhar atento da administração pública com as regiões periféricas do município: “fico emocionado demais: quando criança, não estudei em um lugar como esse. Mesmo assim, lutei para proporcionar isso para as crianças da comunidade. Tive certeza que, nessa gestão, a creche iria funcionar”.

A obra em questão foi tida como concluída em gestões anteriores, mas não esteve em funcionamento desde então. No entanto, a administração atual executou serviços ainda pendentes na estrutura, além de melhorias e correção de falhas no equipamento para ser utilizado pela população teixeirense. Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura, ressaltou que “assim que assumimos o mandato, visitamos o equipamento e concluímos que o espaço não estava adequado para abrigar nossas crianças. Por isso, a comunidade esperou um tempo maior do que gostaríamos para receber a creche. Esse é mais um espaço educativo de qualidade que entregamos com muita alegria”.

“Foi um compromisso nosso colocar a creche em condições adequadas de uso. Foi feita com recurso público, por isso não importa qual gestor iniciou. Temos a obrigação de finalizar e entregar uma obra levantada com o dinheiro do povo”, advertiu o prefeito. “Continuamos trabalhando e buscando excelência, não só na educação mas em outras áreas, com a competência, transparência e seriedade para atender a população, lutando diária e incansavelmente para termos uma Teixeira de Freitas melhor para todos”.

