Confira como foi a final do Torneio do Trabalhador

Final do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador (Foto: Wesley Morau)

Entre os dias 29 de abril e 01 de maio, ocorreram os jogos finais da edição de 2023 do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador no Campo do Bonadiman. O evento, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, propõe impulsionar e visibilizar o futebol em Teixeira de Freitas. Os times campeões receberam medalhas, troféus e premiação em dinheiro.

Final do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador (Fotos: Wesley Morau)

Confira classificação completa:

FEMININO

4º lugar: Bola na Rede

3º lugar: M.F.C

2º lugar: Liberdade

1º lugar: Oriente

Artilheiras

Eduarda Fermino – Liberdade – 02 gols

Fabiana Reis – M.F.C – 02 gols

Rebeca Vinhas – Oriente – 02 gols

Jeniffer Muniz – Oriente – 02 Gols

Goleiras

Kelly Cajazeira – Oriente – 03 gols

Jaine S. Filho – Liberdade – 03 gols

MASCULINO

4º lugar: Bar do Tucha

3º lugar: Mercearia Avante

2º lugar: Moto Táxi

1º lugar: Botafogo JM Torneiro

Artilheiro

Luiz Eduardo Campagnaro – Mercearia Avante – 04 gols

Além do caráter sociocultural, o torneio ajudou também na geração de renda dos comerciantes locais: “as vendas estão ótimas, com eventos assim dá para tirar um lucro”, disse Railda Santos, vendedora de hot dog. Já o Milson, vendedor de espetinho, ressaltou que “com um número grande de crianças e jovens na final, nós conseguimos vender bastante”.

Final do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador (Fotos: Wesley Morau)

“O torneio foi resultado de 30 dias de trabalho intenso da nossa equipe para entregar o melhor evento. A administração pública busca trazer o melhor para o esporte de Teixeira de Freitas, impulsionando cada modalidade e evoluindo a cada realização”, celebrou Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer.

