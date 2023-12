Evento em comemoração ao Dia da Bíblia em Teixeira de Freitas (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas,em parceria com a Associação de Pastores Evangélicos de Teixeira de Freitas (APETF), promoveu no sábado (09) um evento na cidade em comemoração ao Dia da Bíblia, na Praça da Bíblia. Este foi um momento de reflexão e confraternização entre os teixeirenses ao reforçar a união e o carinho proporcionado pela espiritualidade.

A abertura do evento foi realizada pelo Apóstolo Jonas, com palavras do Padre Joel durante as apresentações musicais — que contou com Trazendo a Arca, banda Atos e Pr. Gabriel Alexandre e Banda. O Dia da Bíblia é uma celebração significativa que destaca a importância deste livro sagrado para milhões de pessoas ao redor do mundo. Este é um livro que transcende fronteiras e crenças, unindo pessoas em torno de princípios universais que inspiram uma vida mais plena e significativa.

“Esta é uma noite linda e emocionante. Momentos de fé e união são vitais para renovarmos as forças, principalmente para o ano novo que vem pela frente”, destacou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Continuamos, juntos, construindo uma cidade onde a fé e a união prevalecem, crescendo enquanto uma sociedade mais justa e solidária”.

Evento em comemoração ao Dia da Bíblia em Teixeira de Freitas (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Confira como foi o evento em comemoração ao Dia da Bíblia em Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.