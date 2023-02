Confira lista de festas que marcam o retorno da Festa de Iemanjá em Salvador

O retorno da Festa de Iemanjá está cada vez mais próximo. E para quem não aguentava mais esperar, não vão faltar opções para matar a saudade. De eventos públicos a privados, Salvador sediará festividades em todos os turnos e já a partir do 1º de fevereiro. No dia 2 de fevereiro, então, as opções são variadas.

Sem decretos para cancelar ou limitar a comemoração, o reencontro com a Rainha do Mar, na Orla do Rio Vermelho, em Salvador, está garantido, e o melhor, para além da famosa festa de largo. Confira as opções mapeadas pelo CORREIO em vários locais da capital baiana.

Presente às Águas Sórodó

Local: Dique do Tororó

Data: 01 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: a partir das 17h

Valor: Gratuito

Noite de Iemanjá

Atrações: Rafa e Pipo Marques, e DJ Marina Diniz

Local: Rooftop do Hotel Fasano, no Centro Histórico

Data: 01 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 20h

Reservas e informações: [email protected] ou (71) 2201-6300.

O povo em festa convida Batekoo – Inauguração da Casa Batekoo Salvador

Local: Doca 1 – Polo de Economia Criativa – Av. da França, Comércio

Data: 01 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 22h

Valor: lote 3 – R$41; lote 4 – R$46; lote 5 – R$51

Compre aqui

Festival Oferendas

Local: Lálá Casa de Arte (Rua da Paciência, 329 – Rio Vermelho)

Data: 01 e 02 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Horário: Dia 1º, às 19h; dia 02, às 12h.

Ingressos: R$ 140 (um dia) ou R$ 250 (dois dias)

Atrações do dia 1º de fevereiro: DJ Adrielle Coutinho; Metá Metá convida Alessandra Leão e Jadsa; DJ Carneiro (Primavera, Te Amo); Coletivo Xaréu convida Mateus Aleluia Filho e Ana Paula Albuquerque; Hiran convida Wendel, Sued Nunes e Marí Alves; DJ Marí Alves; Rei Lacoste convida Pivoman, Giovani Cidreira e Bebé; DJ Patricktor4 e Felipe Cordeiro; Marcia Castro e convidados.

Atrações do dia 02 de fevereiro: DJ Mozaum; DJ Riffs; Josyara e convidados; Bárbara Eugência; DJ Ubunto; Nara Couto convida Jonathan Ferr; Gabi Guedes, Felipe Guedes e Ellen Oléria; DJ Tutu Moraes; Jéssia Areias convida Neila Kadhí; DJ Jerônimo Sodré e DJ Grace Kelly.

Compre aqui

Casa Bohemia

Local: Casa Bohemia Salvador (Rua Borges dos Reis, 103, Rio Vermelho)

Data: 01 e 02 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Horário: 16h à 0h no dia 1º; 11h à 0h no dia 02 de fevereiro

Atração do dia 1º de fevereiro: DJ Roger N’Rool

Atrações do dia 02 de fevereiro: DJ Rico Chamusca e Rafael Perry

Reserve aqui

Festa de Yemanjá

Local: Colônia dos Pescadores, no Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: A definir

Valor: Gratuito

Festa de Yemanjá com Sylvia Patricia

Local: Praça da Rua Almirante Barroso, Alto de São Gonçalo – Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 18h

Valor: gratuito

Para Ela, Yemanjá

Local: Rua Ilhéus, 158 – Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 15h

Valor: individual R$160 + R$16 de taxa; individual meia entrada R$ 80 + R$8 de taxa; individual meia social R$80 + R$8 de taxa

Compre aqui

Samba de Quinta – Dia da Rainha do Mar

Local: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 117 – Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 17h

Valor: lote 1 – R$35; lote 2 – R$45; lote 3 – R$55



Baile do Bem – segunda edição

Local: Hidem Salvador – Pelourinho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 19h

Valor: R$30 (couvert)

Festa de Yemanjá na Casa da Mãe

Atrações: Jussara Silveira e Luciano Salvador, participação de Mazzo, Stela Maris e Suzana Bello

Local: Casa da Mãe – Largo de Santana, Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 15h

Valor: R$150 (incluso combo de bebidas com quatro latas de cerveja ou duas roscas)

Vendas: (71) 99926-2101 (whatsapp)

Dia de Iemanjá no Restaurante Boteco Português

Atrações: DJ Falcão e cantor Gabo Lopes

Local: Rua Borges do Reis, 16 – Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 12h

Valor: R$50 (couvert artístico) – criança até 12 anos não paga

Reservas: botecoportugues.com.br / mais informações: (71) 3565-0599

Compre aqui

Água Fresca no Sollar Baía

Local: Avenida Lafayette Coutinho, s/n – Comércio

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 16h

Informações: (71) 98450-0955

Iemanjá no Fera Palace e Nank Gastrobar

Local: Fera Palace

Data: 02 de fevereiro

Horário: 16h

Atrações: pocket show de Jhaca e Djs Gueri e Leo Melo

Festejos de Iemanjá

Local: Nank Gastrobar

Data: 02 de fevereiro

Horário: 13h

Atrações: Lucas e My Friends

Valor: R$250 – 3° lote

Vendas: (71) 98883-9111

Iemanjá na Casa Rosa

Atrações: Marcia Castro, Cortejo Afro, Nêssa, Marcia Short, Aila Menezes, Hiran, Magary Lord e DJ el Cabong, além de surpresas.

Local: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 13h

Ingressos: 1º lote: R$ 80 (incluída a feijoada)/ 2º lote: R$ 120 (incluída a feijoada)/ 3º lote: R$ 160 (incluída a feijoada)

Compre aqui



Yemanjá VIP

Atrações: Cheiro de Amor, Batifum e Negra Cor

Feijoada e open de água, cerveja e refrigerante (14h às 16h)

Local: Casa Cloc Cerimonial, Ladeira do Gabriel, 334, Dois de Julho.

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 14h

Ingressos: 1º lote: R$ 177,78

Compre aqui

Yemanjá Beira Mar – Feijoada, Music & Sunset

Atrações: Música Dj, Dj Katy Apino e Djs Convidados

Local: Final da Rua Pedra da Sereia (Casa de Pedra)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 11h

Ingressos: A Dupla #vemchegando – R$ 160,00 (+ R$ 16,00 taxa) / Acesso Vip (Buffet Feijoada + 1 Bebida) – R$ 109,09 (+ R$ 10,91 taxa)

Compre aqui

Yemanjá Sem Fronteiras

Atrações: Felipe Carlos, CBX Samba Club, Nandda Fernandes e Lukas Voice

Local: Largo da Mariquita, Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 12h

Ingressos: Pista Meia Unissex (1º lote) – R$ 90,00 + R$9,00 de taxas / Pista Infantil Unissex (1º lote) – R$ 40,00 + R$4,00 de taxas /Camarote All Inclusive (1º lote) – R$ 220,00 + R$22,00 de taxas / Camarote All Inclusive Infantil Unissex (1º lote) – R$ 90,00 + R$9,00 de taxas

Compre aqui

Bombar Saúda Yemanjá – Ano III

Atrações: Dj Assis / MULU (SP) / Fora da Real e convidados / Sistema Paggotrap e convidados / O Poeta (show completo) / Alvaro Réu

Local: Bombar, R. Canavieiras, 24, Salvador – BA

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 11h

Ingressos: R$ 100,00 (+ R$ 10,00 taxa)

Compre aqui

Festa de Iemanjá 2023 no Solar Gastronomia

Atrações: Matheus Aleluia Filho, Eric Assmar, Bago de Jazz com Jó Music e DJ May

Local: Solar Gastronomia (Rua Fonte do Boi, 24 B, Rio Vermelho)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 11h

Ingressos: R$ 120 (1º lote)

Compre aqui

Casa Blue Bistrô

Atrações: Samba Maria e Três4

Buffet livre de Feijoada (13h às 15h)

Local: Ondina Apart Hotel. Avenida Oceânica, 2400, Restaurante da Piscina, 2 Piso, Ondina

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 13h

Ingressos: Ingresso único – R$ 130,00 (+ R$ 13,00 taxa)

Compre aqui

Camarote Odoyá Sobre o Mar

O que: Todos os Santos vão levar flores para a Rainha do Mar e o empresário e agitador cultural, Nino Nogueira, vai festejar o tradicional dia 02 de fevereiro, em grande estilo, ao lado de poucos e bons amigos. O brunch dançante terá trilha sonora comandada pelo DJ Roger N’Roll.

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 9h

Ingressos: Só para convidados

Iemanjá Blue

O que: Além da tradicional feijoada para o almoço, o evento contará com rituais como banho de folhas, balaio de flores, entrega de oferendas e queima de fogos. A partir das 11h até as 22h, DJs convidados embalam a festividade com muita música brasileira e experiências sensoriais.

Local: Blue Praia Bar, no Rio Vermelho

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 10h

Ingressos: Acesso Unisssex (3º lote) – R$ 110,00

Compre aqui

Casa de Tereza

O que: O Restaurante Casa de Tereza, da chef Tereza Paim, vai saudar Iemanjá no dia 02 de fevereiro. Enquanto turistas e visitantes prestam suas homenagens à Rainha do Mar, a chef, devota de Iemanjá, arma a famosa “Barraca de Tereza”, do lado externo do restaurante, oferecendo muita sustância. No cardápio o público vai poder pedir itens como mingau de tapioca e de milho, mugunzá, bolos, sanduíche buraco quente, sarapatel, bolinho de feijoada, maniçoba e mais.

Local: Restaurante Casa de Tereza (Rua Odilon dos Santos, 45, Rio Vermelho)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 6h às 17h

Reserve aqui

2222 Boat – Um Canto para Yayá

O que: Entrega dos presentes no Rio Vermelho acompanhado de um pocket show surpresa em homenagem a Iemanjá, passeio no mar que durará o dia inteiro regado a música e drinks. OPEN BAR com drinks de gin, cerveja, água. Menu criado pelo Chef Matheus Almeida.

Local: Saída do Terminal Náutico de Salvador, Comércio (em frente ao Mercado Modelo)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: Saída às 10h e retorno às 18h30

Ingressos: All Inclusive – 1º Lote até dia 31/1 – R$500,00 + taxas / All Inclusive – 2º Lote a partir do dia 01/02 – 600,00 + taxas/ Open Bar – 1º Lote até dia 31/01 – R$290,00 + taxas/ Open Bar – 2º Lote a partir do dia 01/02 – R$390,00 + taxas/ Valor especial de R$320,00 para pessoas pretas e trans em demanda social

Compre aqui

Alvorada de Iemanjá

O que: Bate-volta da Travessia da Pedra da Sereia até o Largo da Cira. Café da manhã e feijoada (opcional).

Local: Rua Pedra da Sereia (Casa de Pedra)

Data: 02 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 3h às 8h

Ingressos: R$ 80,00 (+ R$ 8,00 taxa) / R$ 100,00 (+ R$ 10,00 taxa) / Experiência Alvorada VIP (Café & Feijoada) R$ 150,00 (+ R$ 15,00 taxa)

Compre aqui

Vale de Verão – Ressaca de Iemanjá

Atrações: Felipe Carlos, CBX Samba Club, Nandda Fernandes e Lukas Voice

Local: Largo da Tieta, Pelourinho

Data: 03 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 18h

Ingressos: Pista (1º lote) – R$ 35,00 (+ R$ 3,50 taxa) / Open Bar (1º lote) – R$ 120,00 (+ R$ 12,00 taxa)

Compre aqui