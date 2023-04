Confira o cronograma de aplicação da vacina antirrábica no mês de maio

A partir da próxima quarta-feira (03), a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Teixeira de Freitas disponibilizará a vacina antirrábica em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ao longo do mês de maio no período da tarde, das 13 horas às 16h30. Confira programação completa:

UBS Centro de Diagnose

Dias 03 e 04/05

UBS Bela Vista 3

Dias 10 e 11/05

UBS Teixeirinha

Dias 15, 17 e 18/05

UBS Tancredo Neves 1

Dias 22, 24 e 25/05

A raiva é uma doença transmitida para o ser humano através do contato com animal infectado. A transmissão ocorre quando há contato com a saliva de um animal doente, principalmente através da mordida. É uma enfermidade considerada fatal, visto que seu índice de letalidade chega perto dos 100%. A administração pública disponibiliza a vacinação antirrábica periodicamente para garantir a qualidade de vida dos teixeirenses e de seus animais de estimação.

