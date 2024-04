Confira o placar do Torneio do Trabalhador no último fim de semana; jogos continuam nos dias 20 e 21

Jogos do Torneio do Trabalhador no último final de semana (Foto: Deyvison Leite)

No último final de semana, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas deu continuidade aos jogos da 43ª edição do Torneio do Trabalhador no campo do bairro Bonadiman. Confira o placar:

SÁBADO (13)

Studio Ribeiro (Pênaltis) 10 X 09 Projeto S. Liberdade

Assoc. D. Liberdade 05 X 00 Pepperoni UFC

Vet. Castelinho 01 X 00 Moura Fogões

Point da Praça 00 X 05 Somos todos Patioba

Inp. Brasil 02 X 00 Pangaré E. Japão

DOMINGO (14)

Bar Juventude 00 X 01 Zezinho Gás

Projeto Social NB 00 X 02 Família Souza

SINTRASPESB 01 X 00 Kal Lanches

Cruzeiro Jd. Novo (Escanteio) 01 X 00 Real Ulisses

Vila Real (Escanteio) 01 X 00 Baba Amigos b. Bola

Const. Zé Carlos 00 X 01 Moto Taxi

Masterbol 03 X 00 Amigos Jocélio Silva

Retifica Precisão 01 X 00 Edizio Nutri. Animal

Bar do Lopes 00 X 01 Braço do Sul

Italocel-I (Escanteio) 04 X 00 Sup. B. Preço/F. Frios

MRM C Automotivo 01 X 00 Oficina JB

São Lourenço 01 X 00 Nova América

Cinquentão

Mercearia Avanty 04 X 01 Muniz F.C

Varejão Baterias 02 X 01 Ulisses Guimarães

Realizado pela administração pública através da Secretaria de Esporte e Lazer, o evento — que conta com 43 anos de tradição em território teixeirense — propõe impulsionar e visibilizar o futebol em Teixeira de Freitas. Confira programação para os dias 20 e 21 de abril:

SÁBADO (20)

MFC/CFC Central X Bonad. Andradina

Lá em Casa Bar X Emp. dos Sabores

Kaikan X Churrac. Roda Viva

Eldorado OAB X Bela Manhã

VC Castelinho X Baba Colina Verde

Horário: a partir das 14 horas

Local: Campo do Bonadiman

DOMINGO (21)

Barão Bar X AFC Santa Fé

Bar do Tucha X Valão

Dito das Laranjas X Serrinha

Muniz F.C X MD Bar

Jardim Planalto X JR Gesso

Flatexas X Bio C. Automotivo

Botafogo Var. Baterias X Studio Ribeiro

Assoc. D. Liberdade X Veteranos Castelinho

Somos Todos Patioba X INP Brasil

Zezinho Gás X Família Souza

Horário: a partir das 8 horas

Local: Campo do Bonadiman

Cinquentão

Baba Amigos B. Bola X Mercearia Avanty

B Refrig. Friogás X Varejão Baterias

Horário: a partir das 15 horas

Local: Campo do Bonadiman

