“Só discuto 2026 depois de 2024”, diz Bolsonaro

Ex-presidente se refere à possível disputa pelo eleitorado bolsonarista entre os governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado

O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que "plantou sementes" no campo da direita brasileira durante seus 4 anos de governo

30.abr.2024 (terça-feira)



Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ser cedo para definir quem apoiará nas eleições presidenciais de 2026. Ao participar da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) na 2ª feira (29.abr.2024), ele afirmou que “plantou sementes” no campo da direita brasileira durante seus 4 anos de governo.

Bolsonaro deu a declaração ao lado dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Questionado pela CNN Brasil se estaria aberta uma disputa entre os 2 governadores pelo eleitorado bolsonarista, o ex-presidente respondeu: “Só discuto [as eleições de] 2026 depois de 2024”.

Em seu discurso na Agrishow, uma das principais feiras agrícolas do país, Bolsonaro elogiou tanto Tarcísio quanto Caiado. O ex-presidente afirmou que o governador de São Paulo é uma “pessoa fantástica” com uma capacidade “quase inigualável”. Depois, Bolsonaro apontou para Caiado e disse que a direita “tem sementes mais velhas também” com “condições de germinar e dar bons frutos ao país”.

O ex-presidente declarou: “Se eu não voltar um dia, fiquem tranquilos. Plantamos sementes, ao longo desses nossos 4 anos [de governo], que descobriram também que têm capacidade de levar avante este grande país chamado Brasil”.

