Confira programação completa da 8ª Conferência Municipal de Saúde

Nos dias 12 e 13 de abril, ocorrerá a 8ª Conferência Municipal de Saúde em Teixeira de Freitas no auditório da Faculdade Anhanguera (antiga Faculdade Pitágoras). Organizado pela Secretaria de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde, o evento consiste em uma etapa municipal da 17ª Conferência Nacional de Saúde, cuja proposta é estabelecer um espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste ano, o tema da conferência é “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, com palestra da Dra. Ana Paula Pessoa de Oliveira. Após as etapas municipais e estaduais, ocorrerá a 17ª Conferência Nacional de Saúde entre os dias 2 e 5 de julho.

Ao final do processo, as deliberações aprovadas devem ser contempladas no próximo ciclo de planejamento da União, servindo de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de 2024- 2027. Confira programação completa:

QUARTA (12)

17h30 – Credenciamento dos Participantes

19h – Abertura

20h – Palestra Magna: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia-Amanhã vai ser outro dia! ”

Palestrante: Prof ªDrª Ana Paula Pessoa de Oliveira, docente da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

20h40 – Leitura do Regulamento da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas

Enfermeira/Técnica da Vigilância Epidemiológica (VIEP) Valéria Ferreira Lima Bittencourt

Mediador: Gildene de Souza Prates-Presidente do Conselho Municipal de Saúde

21h30 – Encerramento

QUINTA (13)

08h às 12h – Trabalho em Grupos por Eixos Temáticos

Eixo I – A Bahia que temos. A Bahia que queremos.

Eixo II –O papel do Controle Social e dos Movimentos Sociais para Salvar Vidas.

Eixo III – Garantir Direitos e Defender o SUS. A Vida e a Democracia:

Sub Eixo: Política Nacional da Saúde Integral da População do Campo e da Floresta.

Eixo IV – Amanhã Será Outro Dia para Todos, Todas e Todes: Sub-Eixo-Envelhecimento Ativo

12h às 13h30: Intervalo de almoço

13h30 – Retorno aos trabalhos Finais: Plenária Geral no Auditório do Pitágoras

16h30 – Encerramento.

