(Foto: Marley Ribeiro)

Nesta quarta-feira (03), a partir das 13 horas, a equipe da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas estará presente na esquina entre as ruas Teixeira de Freitas e Massanori Nagao para a instalação de mais um engole-tudo. Por isso, será interditado o trecho da Teixeira de Freitas, da Avenida Lomanto Júnior até a esquina que receberá o serviço; e o trecho da Massanori Nagao entre a praça do Shopping até a rua Antônio Simplício de Barros.

O Departamento de Trânsito estará na área em questão para orientar motoristas e pedestres sobre os desvios que poderão ser realizados. Outros engole-tudo serão instalados, e os meios de comunicação oficiais da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas irão divulgar antecipadamente as regiões que receberão o serviço.

A ação faz parte da avaliação por parte da equipe de engenharia do município e aperfeiçoamento já previstos ao sistema de captação e drenagem de água pluvial nas ruas do bairro Alagoas, no entorno do Shopping Teixeira Mall, após a chuva que atingiu o município na terça-feira (02).

Com a chuva, foi possível identificar a necessidade de instalação de novos pontos de captação de água para garantir um escoamento ainda mais rápido. Importante destacar que a obra permanece dentro da garantia da empresa responsável; por isso, com o mapeamento de pontos que precisam de melhorias, a administração pública inicia hoje (03) a ampliação do serviço realizado, que irá avançar nos próximos dias.

O post Prefeitura inicia ampliação no sistema de drenagem no entorno do Shopping Teixeira Mall apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.