Confira programação completa da Festa da Cidade

Para celebrar os 39 anos da emancipação política de Teixeira de Freitas, a Festa da Cidade ocorrerá entre os dias 2 e 4 de maio na Avenida das Nações, localizada no bairro Monte Castelo, a partir das 19 horas. Com mais de 40 atrações, o evento contará com trios elétricos, palco principal, barracas, camarote, isopores de bebidas, parque de diversão e ambulantes com produtos alimentícios. Confira programação completa:

QUINTA (02)

Firmes na Fé

Banda Dominus

Zé Vitor e Banda

Mael e Banda

Diey Oliver

Banda Shalom

SEXTA (03)

Trios

Fantasia do Samba

Guig Guetto

Parangolé

Law Lima

O Maestro

Groovai

Palco

Teatro

Percussão

Capoeira

Fabinho Bahia

As Baianinhas Do Arrocha

Esquema Dois

Sônia Rodrigues

Leo Maranhão

Julio Roger

Mateus Lopes

Valeria Calazans

Moni E Russo

Jhon Jhon

Junior Moreno

SÁBADO (04)

Trios

Diego Bita

La Fúria

Psirico

Murilo Garanhão

O Poeta

Xelão

Palco

Ballet

Violão

Violino

Marcio Edson

Ludmila

Idalício

Trio Xote Novo

Banda Savana

Tamy Persan

Jow Costa

Balada VIP

Val Paraíba

Luan Souza

Leo Love

Belloto

