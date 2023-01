BBB23. Bruna Griphao e Gustavo se resolvem após treta: “Foi maneiro”

Durante a primeira prova de resistência do BBB23, a Camarote e o Pipoca se desentenderam e protagonizaram a primeira briga do reality 17/01/2023 18:59, atualizado 17/01/2023 18:59

O primeiro desentendimento do BBB23 durou pouco. Isso porque, após a treta durante a Prova de Resistência, realizada nesta segunda-feira, Bruna Griphao e Gustavo aproveitaram para tirar a história a limpo e deram boas risadas juntos. O momento aconteceu enquanto as duplas estavam na cozinha.

“Eu acho que, para mim, a melhor coisa é você ler as pessoas. Como isso veio de você e eu falei ‘cara, o pouco que eu conheci, ele é um cara muito puro, muito bom’. Então, foi uma coisa de momento, se fosse de uma outra pessoa, que eu enxergasse maldade, eu interpretaria de outra forma. Eu acho muito importante você ler as pessoas para saber como você vai receber também”, disse a atriz.

“Pergunta para Larissa, eu fiquei o tempo, ‘cara, não foi na maldade, não foi uma pessoa que quer me esculachar, não foi isso”, completou Bruna. “E, cara, eu não ia falar, eu não ia falar ‘chupa Bruna’, mas, cara, eu desabafei”, disse Gustavo. “Cá entre nós, foi maneiro”, completou a Camarote.

“É, você mandou eu vazar, mas eu continuei, cara***”, finalizou Gustavo. Confira o vídeo.

Bruna e Gustavo se resolveram após os atritos que os dois tiveram durante a prova de resistência. #BBB23

— Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 17, 2023

Primeira tretaPoucas horas após a estreia do BBB23, Bruna Griphao e Gustavo protagonizaram a primeira treta da edição, durante a Prova da Imunidade. Isso porque Bruna reagiu com risada à eliminação de Gustavo e Key Alves na disputa.

Após uma checagem, contudo, a produção anulou a eliminação e Gustavo e Key retornaram à prova. Ao ver Bruna o Gustavo provocou: “Eu voltei, p*rra! Chupa, Bruna! P*rra! Não falou que o cowboy tinha saído? Ele voltou, minha filha”, disse.

Cawboy mandou um "Chupa Bruna!"

— Daniel Fernandes (@danieltrankilo) January 17, 2023

Depois, Griphao demonstrou ter ficado intrigada e negou que tivesse comentado a eliminação de Gustavo e Key com maldade. Ela também disse que pretende conversar com o brother para esclarecer as coisas. “Eu gosto dele”.

Horas depois, Bruna chorou bastante com a eliminação definitiva de Gustavo e Key, e comemorou a permanência na prova junto com Larissa, Ricardo e Fred, Sarah Aline e Gabriel Santana.

