Confira programação da Semana da Agricultura Familiar

O Dia Internacional da Agricultura Familiar, instituído ao dia 25 de julho pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), é uma forma de reconhecer e ampliar a visibilidade de um segmento importante, especialmente em contexto brasileiro: de acordo com o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a agricultura familiar do Brasil abrange cerca de 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, responsável pela oferta de alimentos básicos aos cidadãos.

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, atenta a importância social e econômica do segmento tanto ao município como às suas 36 comunidades, promoverá por meio da Secretaria de Agricultura a Semana da Agricultura Familiar entre os dias 24 e 28. Confira programação completa:

SEGUNDA-FEIRA (24)

Palestra “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”

Palestrante: Gutto Monzelle Rios Marques, professor do IF Baiano e Mestre em Engenharia de Alimentos

Projeto Pomares da Mata Atlântica (Programa Arboretum)

Atendimentos da saúde: aferição de pressão, teste de glicemia e testes rápidos

Vacinação animal antirrábica

Local: Comunidade Arara

Horário: 8h às 11h

TERÇA-FEIRA (25)

Palestra “Colhendo Resultados: Estratégias de Marketing para Potencializar as Práticas Agroecológicas e a Produção em Pequenas Propriedades”

Palestrante: Elaine Oliveira, Engenheira Florestal, licenciada em Geografia e técnica em Agropecuária e Agronegócio

Apresentação do projeto Cinturão Verde e cadastramento de famílias

Projeto Pomares da Mata Atlântica (Programa Arboretum)

Atendimentos da saúde: aferição de pressão, teste de glicemia e testes rápidos

Vacinação animal antirrábica

Local: Comunidade Fábio Santos

Horário: 8h às 11h

QUARTA-FEIRA (26)

Palestra “Produção de ração e silagem a base de mandioca

Palestrante: Cássio Farias, técnico em Agropecuária

Apresentação do projeto Cinturão Verde e cadastramento de famílias

Projeto Pomares da Mata Atlântica (Programa Arboretum)

Atendimentos da saúde: aferição de pressão, teste de glicemia e testes rápidos

Vacinação animal antirrábica

Local: Comunidade Bela Manhã

Horário: 8h às 11h

SEXTA-FEIRA (28)

Feira da Agricultura Familiar

Música ao vivo

Distribuição de lembranças

Atendimentos da saúde: aferição de pressão, teste de glicemia e testes rápidos

Local: Praça da Prefeitura — Avenida Marechal Castelo Branco, Centro

Horário: 7h às 14h

