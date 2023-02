Grávida de seis meses é resgatada pela PRF das chuvas em SP. Vídeo

Uma mulher grávida de seis meses foi resgatada nesta segunda-feira (20/2) por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Camburi, no Litoral Norte de São Paulo. A região foi atingida por fortes chuvas nesse fim de semana, num temporal que deixou dezenas de mortos e milhares de desabrigados e desalojados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a grávida estava numa pousada de Camburi e foi levada à capitania dos portos em São Sebastião, a cerca de 140km do local. Ela passa bem e embarcou acompanhada de uma médica.

Veja o momento:

A aeronave da PRF, utilizada para policiamento no estado de São Paulo, já estava trabalhando no monitoramento das principais rodovias na Operação Carnaval. Devido ao agravamento da situação no Litoral Norte, ela foi deslocada em caráter de urgência para a ajuda humanitária apoiando nos trabalhos de resgaste das vítimas e também no transporte de donativos, ficando na região até que a situação seja normalizada no cumprimento da missão de salvar e proteger vidas.

Até o momento, contabilizam-se 40 mortes causadas pelas chuvas no Litoral Norte. Além disso, foram registrados 2.496 desalojados e desabrigados. Somente em São Sebastião 39 óbitos foram confirmados. A outra morte ocorreu em Ubatuba. Além disso, diversas rodovias estão interditadas total ou parcialmente.

Nesta segunda, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) anunciou a liberação de R$ 33,7 milhões para ações da Defesa Civil nas 54 cidades atingidas por desastres. A medida do governo federal ocorre após chuvas extremas atingirem o litoral paulista no último fim de semana. Além disso, o Governo Federal também vai antecipar o Bolsa Família para os atingidos.

Presidente sobrevoou áreas atingidas por chuvas em São PauloO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em tempo, sobrevoou nesta segunda as áreas atingidas. Ele pediu uma atuação conjunta entre o executivo nacional, estadual e municipal e teve um encontro com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos e precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins, porque juntos nós seremos muito mais fortes, e São Sebastião será recuperada muito mais rapidamente”, afirmou Lula.