Confira qual é a melhor fruta para fortalecer o sistema imunológico

Cansaço, desânimo, ansiedade, problemas de saúde e a ingestão excessiva de açúcar estão entre as condições que prejudicam o sistema imunológico, crucial para que o corpo consiga combater os invasores estranhos. Para fortalecer a imunidade, uma das principais atitudes que devem ser tomadas é dispor de uma alimentação saudável.

De acordo com informações da nutricionista Lisa Moskovitz ao site Eat This, Not That!, as frutas são grandes aliadas das células imunológicas, principalmente o kiwi, rico em vitamina C e antioxidantes.

O kiwi é rico em nutrientes que fortalecem a imunidade Segundo Moskovitz, apenas um kiwi de tamanho médio contém 71% da ingestão diária recomendada de vitamina C, que ajuda a diminuir a inflamação e combater o estresse oxidativo.

Apesar da abundância de nutrientes e vitaminas presentes no kiwi, é necessário manter uma dieta balanceada e cuidar da saúde física e mental para aumentar o sistema imunológico. Além disso, existem outras frutas com grandes quantidades de vitamina C que podem substituí-lo.

“Embora comer apenas um alimento específico não tenha o poder de eliminar completamente o adoecimento, sua dieta geral e seus hábitos alimentares fortalecem o sistema imunológico e melhoram o tempo de recuperação após uma doença ou infecção”, disse Moskovitz ao Eat This, Not That!.

Outros alimentos que impulsionam a saúde por terem grandes quantidades de vitamina C e antioxidantes são acerola, laranja, morango, caju, mamão papaia, goiaba, pimentão amarelo, tomate, brócolis e couve-flor.

