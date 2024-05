Gleisi começou a semana disparando contra a frente ampla

Gleisi Hoffmann parece ter começado a semana (6/5) disposta a encurtar a frente ampla que elegeu Lula, por um espirro, em 2022.

Um dos alvos foi Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento. Disse Gleisi sobre uma ideia lançada por Tebet:

“Desvincular a Previdência do salário mínimo e incluir o Fundeb na conta do piso da Educação são ideias muito ruins, que contrariam o programa de governo eleito em 2022. Se adotadas, iriam prejudicar diretamente milhões de aposentados e alunos de escolas públicas, a população que precisa ser protegida pela ação do estado, ações estas garantidas na nossa Constituição. É no mínimo preocupante que sejam defendidas pela ministra Simone Tebet. Responsabilidade fiscal não tem nada a ver com injustiça social”.

Contra Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central, Gleisi tuitou carregando mais nas tintas:

“Agora é o próprio Armínio Fraga, campeão dos juros altos, a criticar a Moody’s por melhorar a nota do Brasil. Quando ele presidia o BC o risco-Brasil bateu recorde negativo de 1.446 pontos e a nota do país chegou ao fundo do poço. Esses agentes do terrorismo fiscal estão revoltados com a melhora dos fundamentos econômicos do país porque o reinado deles no BC [Banco Central], de Campos Neto, está chegando ao fim. Só lhes resta estimular a especulação para manter juros altos em favor dos rentistas. Colocam seus interesses acima de tudo, inclusive da razão”.