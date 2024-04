Pocah é eleita Musa dos gays durante apresentação no Rio

Pocah fez a alegria da galera neste fim de semana. A cantora foi uma das atrações de uma boate na Lapa, região central do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (28/4), e foi recebida com festa pelo público LGBTQIAPN+.

A morena foi eleita pelos fãs como musa do movimento LGBTQIAPN+. O motivo? Ela sempre deu apoio à causa. Pocah cantou alguns dos seus principais sucessos e esbanjou muito talento, beleza e simpatia.

Pocah Foto: Instagram/Reprodução

Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

Pocah foi vaiada durante o show do RBD e se manifestou nas redes sociais Reprodução/Instagram

pocah Reprodução/Instagram

Capa do novo EP de Pocah, Braba é Ela Divulgação

Além de falar sobre o lançamento, a cantora falou sobre as referências à sua infância e quando ainda era MC Pocahontas Flox

Pocah no aniversário de Marvvila Webert Belicio/AgNews

Pocah foi uma das convidadas do casamento de Camilla de Lucas Victor Chapetta/ Agnews

Show no Caribe com a presença de ex-BBBs Sarah Aline, Gabriel Fop e Ricardo Alface se reuniram na festa de aniversário de Gabi Lopes, que aconteceu em Curaçao, no Caribe, em agosto do ano passado. Os ex-participantes do BBB23 curtiram juntos o show de Pocah, que se apresentou com participação de Lexa, que também estava no evento, acompanhando o marido, MC Guimê. Com exceção do rapper, os ex-BBBs foram aliados no programa, se juntando no quarto Fundo do Mar.

Gabi Lopes reuniu 250 convidados em um hotel cinco estrelas, ao longo de seis dias no paraíso caribenho, para comemorar seus 29 anos. No ano passado, a influenciadora escolheu Punta Cana, na República Dominicana. O evento festivo ganhou o apelido de Gabi Weekend, por ser “um final de semana no meio da semana e no meio do Caribe”, como ela classificou.

O encontro acontece após Sarah ser flagrada com Alface, em meio a poLêmicas depois que um amigo da ex-BBB rasgar o verbo a respeito do relacionamento da psicóloga com o ex-brother. No início de agosto, o colega da psicóloga acusou Ricardo de se favorecer da imagem criada do casal, para amenizar a visão negativa que tinham dele, pois Aline ficou mal pela relação não ter dado certo.

Desabafo sobre uso de remédios controlados Apresentando o TVZ, no Multishow, abril do ano passado, Pocah usou suas redes sociais para desabafar sobre o uso de ansiolíticos, que são conhecidos como calmantes ou tranquilizantes, muito utilizados para o tratamento de ansiedade.

A cantora contou que está mais “magrinha”, mas que não é por estética ou por conta de uma nova dieta, mas sim porque voltou a usar os medicamentos controlados. “Eu emagreci mesmo por probleminhas na cabeça. Feliz que tô conseguindo comer, sem colocar nada pra fora”, falou, enquanto comia um prato de macarrão com feijão.

A ansiedade é uma reação normal do corpo, mas se torna uma doença quando é muito intensa e causa dificuldade de concentração, irritabilidade, fadiga e inquietação, além de angústia intensa.

Em dezembro de 2021, a artista falou pela primeira vez, publicamente, sobre o problema. Ela afirmou ter crises sufocantes de ansiedade e chegou a compartilhar sua dor no Twitter: “Quem me vê sorrindo não vê as crises que eu enfrento… Mas é sobre nunca desistir! O aperto no coração sempre tenta me desestabilizar”.

Prazo para pagar dívida milionária Ao que parece, Pocah pode cantar no palco que “ninguém manda nessa raba”, mas em outros assuntos, talvez as coisas não sejam bem assim. Estamos falando isso porque descobrimos, com exclusividade, que o processo movido pela Gold 120 Produções e Eventos contra a cantora ganhou novidades na Justiça.

Segundo os documentos que tivemos acesso em março, havia sido expedido um mandado de citação para que Pocah pague o valor de R$ 1.316.064,72 dentro do prazo de três dias.

Mas, calma, porque nem tudo está perdido para ela. Pocah tinha um prazo de 15 dias, a contar da juntada do comprovante de citação, para embargar a execução. Ou seja, para apresentar um documento explicando os porquês de não ser obrigada a arcar com esse valor.

Parcelar a dívida também era uma das opções da cantora. Para isso, ela deveria dar uma entrada de 30% do valor total que lhe está sendo cobrado. Contudo, isso aqui não é carnê de loja de eletrodomésticos. Ela não pode parcelar em 10 ou 12x, estando limitada a “apenas” seis parcelas.

Vale lembrar que em sua época de MC Pocahontas ela cantava que era conhecida como a “Mulher do Poder” e que “andava no ouro”. Quando a coluna revelou a decisão, ela tinha duas opções: vender o ouro e pagar o montante devido ou mostrar que ela tem, de fato, muito poder, não só nos palcos, como na Justiça.

Relembre o caso de Pocah Pocah foi processada pela Gold 120 Produções e Eventos LTDA após um distrato entre as partes em 2021. Na ocasião, a cantora teria que pagar R$ 1,5 milhão por uma cláusula penal, além de mais R$ 100 mil referente aos débitos pendentes com a empresa.

No documento de distrato, que colocou um ponto final na relação, Pocah confessou a dívida de mais de R$ 1,5 milhão. O montante seria pago pela ex-BBB em suaves 54 parcelas. A última delas ficaria para 05 de novembro de 2025.

Acontece que Pocah efetuou um pagamento em dezembro de 2022 e, nos meses seguintes deste ano, parou de arcar com suas obrigações. Diante disso, foi enviada uma notificação extrajudicial para a cantora quitar a dívida e voltar a pagar as parcelas, mas nada foi feito.

O distrato, por sua vez, é claro ao pontuar que quando três parcelas consecutivas não são pagas, o valor total da dívida pode ser exigido pelo credor antes do término final do prazo de pagamento, nesse caso, dezembro de 2025.

A empresa, autora do processo, pediu que Pocah pague os R$ 1.316.064,72 devidos e que conste ordem de penhora da Justiça caso a dívida não seja paga.