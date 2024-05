Congresso celebra 20 anos do Samu em sessão solene na 2ª

O Samu oferece atendimento médico de emergência à população, a partir de pedido feito por telefone, pelo número 192

O Samu 192 foi implementado na portaria nº 1.864 de 2003 Vinícius de Melo/VGDF

30.mai.2024



Os 20 anos de criação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) serão celebrados pelo Congresso Nacional na 2ª feira (3.jun.2024), a partir de 10h. O requerimento para a sessão solene foi apresentado pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Janaína Farias (PT-CE), juntamente com o deputado federal Jorge Solla (PT-BA). O Samu provê atendimento médico de emergência à população, a partir de pedido feito por telefone, pelo número 192.

Eles citam que os profissionais do Samu prestam um serviço “valioso e indispensável” a quem necessita de socorro médico. Eles ressaltaram, em especial, o trabalho singular realizado pelas equipes do Samu durante a pandemia de covid-19. “A singela homenagem […] é mais do que justa diante da enorme relevância do trabalho realizado pelos profissionais que, enfrentando inúmeros obstáculos, oferecem um serviço de qualidade ao povo brasileiro”, afirmam os congressistas.

Histórico O Samu foi criado no 1º governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do decreto 5.055, de 27 de abril de 2004. Assinado por Lula e pelo então ministro da Saúde, Humberto Costa, o Samu é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e integra a Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências.

Segundo explica o Ministério da Saúde, o atendimento pré-hospitalar móvel em situações de urgência é caracterizado pela resposta rápida à vítima após um incidente que afete sua saúde, seja de natureza clínica, cirúrgica, traumática ou psiquiátrica. Este tipo de atendimento evita o agravamento da condição da vítima, minimizando o sofrimento, prevenindo sequelas ou mesmo evitando o óbito, por meio de atendimento e/ou transporte adequados.

192 O serviço é gratuito, acessado pelo número “192”, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo orientações e enviando veículos tripulados por equipes capacitadas, acionadas por uma Central de Regulação das Urgências.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Samu opera em quase 4.000 municípios, cobrindo mais de 80% da população.

Com informações da Agência Senado.